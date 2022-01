L’éruption des Tonga est l’une des plus fortes jamais enregistrées depuis 30 ans

Une enquête menée par un géophysicien de la Texas A&M University (TAMU), aux États-Unis, souligne que la récente éruption volcanique qui s’est produite dans une zone de l’océan Pacifique appartenant à la nation insulaire des Tonga est l’une des plus fortes jamais enregistrées. enregistrées au cours des 30 dernières années. De plus, selon le scientifique, de futures éruptions sont à prévoir.

L’explosion du volcan aux Tonga a été capturée par des satellites dans l’espace. Image : NOAA/Reproduction

Andreas Kronenberg, professeur de géologie à TAMU, a également révélé que des explosions comme celle-ci sont beaucoup plus puissantes que celles enregistrées dans les volcans hawaïens, par exemple. « En général, les volcans autour du Pacifique sont beaucoup plus puissants et explosifs que les volcans de type hawaïen, principalement en raison de leur contenu volatil et de leur composition magmatique », a-t-il déclaré.

« C’est pourquoi nous sommes préoccupés par les volcans dans les régions de l’Oregon, de Washington et de l’Alaska », a déclaré Kronenberg. « Cependant, la zone de subduction des Tonga est vaste, et tout le Pacifique Sud-Ouest possède ce que nous appelons des ‘stratovolcans’, qui sont des volcans extrêmement puissants, dont le Vésuve, qui couvrait Pompéi, en Italie, et le Mont Sainte-Hélène, qui a explosé il y a quelques décennies. il y a. »

L’explosion aux Tonga pourrait être vue de l’espace

Le pays polynésien, qui compte environ 170 îles, était entièrement recouvert par un énorme nuage de cendres généré par l’éruption, qui a tué au moins trois personnes, et pouvait être entendu en Nouvelle-Zélande et vu de l’espace.

Helena, citée par Kronenberg, a explosé en 1980, et son éruption, qui a fait 57 morts, est considérée comme la plus puissante de l’histoire des États-Unis. La plus grande éruption serait celle du volcan Krakatoa, qui a explosé près de l’Indonésie en 1883 et tué plus de 36 000 personnes.

Certains jugent l’éruption des Tonga similaire à celle du Krakatoa. De plus, la NASA affirme qu’elle était au moins 500 fois plus puissante que la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945.

« Krakatoa était vraiment épique, et Tonga était évidemment dévastatrice », a déclaré Kronenberg. « Et il semble que l’eau entrant dans le volcan à l’intérieur a augmenté son explosivité. Le résultat peut être des tsunamis car ils peuvent être déclenchés par toute perturbation du fond de l’océan qui déplace rapidement de grands volumes d’eau, comme des failles qui changent soudainement la forme du fond marin.

Kronenberg a également déclaré qu' »il est possible qu’une telle éruption puisse déclencher des activités à proximité ». Cependant, selon le scientifique, ce n’est pas forcément garanti. « Il s’agit d’un sujet controversé lors de la discussion des tremblements de terre et des éruptions ultérieures, en particulier dans les zones situées au-dessus de 15 à 25 km de l’éruption d’origine. »

