Les scientifiques utilisent un algorithme pour connaître la fréquence des impacts d’astéroïdes qui ont formé les cratères de Mars

De nouvelles recherches menées par des scientifiques de l’Université Curtin confirment que la fréquence des collisions d’astéroïdes qui ont formé des cratères d’impact sur Mars a été constante au cours des 600 derniers millions d’années.

Publié dans la revue Lettres sur les sciences de la Terre et de la planètel’étude a analysé la formation de plus de 500 grands cratères martiens à l’aide d’un algorithme de détection de cratères précédemment développé à l’Université, qui compte automatiquement les cratères d’impact visibles dans une image haute résolution.

L’étude utilise un algorithme d’intelligence artificielle pour dater les cratères de Mars et la fréquence d’impact des astéroïdes. Image : Nazarii_Neshcherenskyi –

Alors que des études antérieures avaient suggéré des pics dans la fréquence des collisions d’astéroïdes, la nouvelle approche, dont le chercheur principal est Anthony Lagain de la Curtin’s School of Earth and Planetary Sciences, a constaté qu’elles n’avaient pas beaucoup varié pendant plusieurs millions d’années.

Lagain a déclaré que compter les cratères d’impact sur une surface planétaire était le seul moyen de dater avec précision les événements géologiques tels que les canyons, les rivières et les volcans et de prédire quand et quelle serait l’ampleur des futures collisions.

« Sur Terre, l’érosion des plaques tectoniques efface l’histoire de notre planète. L’étude des corps planétaires de notre système solaire qui conservent encore leur histoire géologique ancienne, comme Mars, nous aide à comprendre l’évolution de notre planète », a déclaré Lagain. « L’algorithme de détection des cratères nous donne une compréhension complète de la formation des cratères d’impact, y compris leur taille et leur quantité, ainsi que le moment et la fréquence des collisions d’astéroïdes qui les ont créés. »

L’algorithme peut être utilisé pour analyser les cratères lunaires

Selon Lagain, des études antérieures ont souligné qu’il y avait un pic dans le temps et la fréquence des collisions d’astéroïdes en raison de la production de débris. « Lorsque de gros corps entrent en collision, ils se brisent en morceaux ou en débris, ce qui aurait un effet sur la création de cratères d’impact », a déclaré le chercheur. « Notre étude montre qu’il est peu probable que les débris entraînent un changement dans la formation de cratères d’impact sur les surfaces planétaires. »

Co-auteur et chef de l’équipe qui a créé l’algorithme, le professeur Gretchen Benedix a révélé que l’algorithme pourrait également être adapté pour fonctionner sur d’autres surfaces planétaires, y compris la Lune.

« La formation de milliers de cratères lunaires peut désormais être automatiquement datée et leur fréquence de formation analysée à une résolution plus élevée pour étudier leur évolution », a déclaré Benedix. « Cela nous fournira des informations précieuses qui pourraient avoir de futures applications pratiques dans la conservation de la nature et l’agriculture, telles que la détection des incendies de forêt et la classification de l’utilisation des terres. »

