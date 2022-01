J’ai reculé sur des rochers à proximité pour m’incliner et j’ai fait une torsion avec un pied. Quelque part en cours de route, j’ai secoué les deux autres cailloux de mon système d’échantillonnage. Returnal à #SamplingMars bientôt! pic.twitter.com/gAs6E0tGcf

« Lorsque vous êtes confronté à un défi, il est parfois préférable de prendre du recul et de s’en débarrasser », lit-on sur le post Twitter de la mission Persévérance. « J’ai tourné sur des rochers à proximité pour m’appuyer et j’ai fait une torsion avec un pied. Quelque part en cours de route, j’ai jeté les deux autres roches dans mon système d’échantillonnage. Returnal [missão] #SamplingMars arrive bientôt.

Selon la NASA, l’équipe responsable du robot a travaillé méthodiquement et minutieusement, réalisant immédiatement de bons progrès dans la compréhension de la meilleure façon de résoudre le problème.

La mise en œuvre des premières étapes de récupération a rapidement remporté un premier succès : les deux premières pierres ont été éjectées du carrousel de forage lors d’une procédure de test.

Une partie des échantillons est éjectée de la foreuse rotative à percussion du rover. Les images ont été collectées par l’instrument Mastcam-Z

Image : NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS.

Lundi, la caméra WATSON, l’instrument scientifique du rover, a imagé le carrousel de forage et ses rochers – et a également photographié le sol sous le rover pour établir exactement ce qui s’y trouvait avant le lancement de toute stratégie de récupération appliquée.

« Plus tard le même jour, nous avons fait pivoter le carrousel d’environ 75 degrés avant de le remettre dans sa position d’origine. Les images WATSON ont montré que les deux roches du haut ont été éjectées au cours du processus », a déclaré la NASA dans le communiqué.

Selon les scientifiques de l’agence, le lendemain, ils ont reçu la deuxième série d’images du sol sous le rover, qui montrent deux nouvelles roches. Cela signifie que les roches éjectées du manège ont été déposées à la surface de Mars comme prévu.

Des défis inattendus font partie des missions vers Mars

Toujours selon la NASA, les deux autres pierres, situées au bas du carrousel, subsistaient encore. « Il est intéressant de noter que certains des premiers tests effectués sur Terre indiquent que l’emplacement des deux pierres restantes ne pose peut-être pas de problème significatif avec le fonctionnement du carrousel, mais nous poursuivons les analyses et les tests pour le confirmer. »

« Comme toutes les missions vers Mars, nous avons eu des défis inattendus », a déclaré la NASA dans un communiqué la semaine dernière. « Nous nous attendons au même résultat cette fois-ci – en prenant des mesures progressives, en analysant les résultats et en allant de l’avant, nous prévoyons de relever pleinement ce défi et de revenir à l’exploration et à l’échantillonnage à Jezero Crater. »

Cependant, selon le tweet de la mission publié lundi, il semble que même ces deux derniers cailloux aient été retirés avec succès.

