Une nouvelle espèce de grenouille nommée d’après Greta Thunberg

Un article publié dans la revue scientifique ZooKeys décrit la découverte d’une nouvelle espèce de grenouille trouvée dans la réserve naturelle privée de Chucantí au Panama. L’amphibien a été nommé Pristimantis gretathunbergae, en l’honneur de la jeune militante suédoise Greta Thunberg, connue dans le monde entier pour ses efforts dans la lutte contre le changement climatique.

Pristimantis gretathunbergae est le nom scientifique de l’espèce communément appelée grenouille Greta-thunberg. Image : Konrad Mébert

Dirigée par les scientifiques Abel Batista, du Panama, et Konrad Mebert, de Suisse, l’équipe internationale de biologistes responsable de l’étude affirme que l’animal peut mesurer jusqu’à environ 46 millimètres de long, a un museau court et arrondi, ainsi que des yeux noirs. Son corps a une couleur olive, coloré par des tons rougeâtres ou jaunâtres sur le dos. Les yeux noirs sont une caractéristique unique parmi les grenouilles situées en Amérique centrale et leurs plus proches parents dans le nord-ouest de la Colombie.

Selon le ministère de l’Environnement du Panama, la nouvelle espèce vit dans un habitat très fragmenté qui est fortement menacé par la déforestation rapide pour les activités agricoles.

Toujours selon le ministère, la région du Cerro Chucantí a déjà perdu plus de 30% de son couvert forestier ces dernières années, dans un contexte étroitement lié au changement climatique, car la hausse des températures détruirait son minuscule habitat dans les montagnes.

Comme le souligne le magazine Época, une autre menace est posée par le champignon mortel chytride. Par conséquent, la conservation du site de cette nouvelle espèce, communément appelée grenouille-greta-thunberg, est essentielle pour assurer sa survie.

Comment Greta Thunberg a été nommée pour la grenouille

Toujours selon le ministère panaméen de l’environnement, le Fiducie de la forêt tropicale – une organisation environnementale à but non lucratif axée sur l’achat et la protection des terres tropicales pour conserver stratégiquement les espèces menacées – a célébré son 30e anniversaire en 2018 par le biais d’une vente aux enchères au cours de laquelle elle a offert le droit de nommer certaines espèces nouvelles pour la science. Ainsi, les fonds récoltés profiteraient à la conservation des espèces nouvellement découvertes.

La gagnante de l’enchère a ensuite proposé d’honorer Greta Thunberg en nommant la nouvelle grenouille, notant que sa « grève scolaire pour l’action climatique » devant le Parlement suédois « a inspiré des étudiants du monde entier à mener des grèves similaires appelées Fridays for Future ».

