Le supercalculateur d’intelligence artificielle de Meta sera le plus rapide au monde

Meta a annoncé aujourd’hui la création de l’AI Research SuperCluster (RSC), un supercalculateur d’intelligence artificielle qui sera le plus rapide au monde lorsqu’il sera achevé au milieu de cette année. Il a un seul objectif, aider à développer le futur métaverse de l’entreprise.

Selon le communiqué de Facebook, le RSC n’est pas encore prêt, mais il est déjà l’un des supercalculateurs d’intelligence artificielle les plus rapides au monde. Ainsi, lorsqu’il sera terminé, ce sera le plus rapide de tous.

L’ordinateur est en construction depuis 18 mois et a actuellement une vitesse de plus de 100 000 ordinateurs de bureau, selon Meta. Mais à quoi serviront autant de performances ? L’idée est que cet ordinateur sera la base de la nouvelle plate-forme métaverse, dans laquelle l’intelligence artificielle sera fondamentale.

RSC sera le supercalculateur d’intelligence artificielle le plus rapide au monde lorsqu’il sera prêt / Divulgation : Facebook

Selon la société, la création de la prochaine génération d’IA avancée nécessitera de nouveaux ordinateurs capables d’effectuer des quintillions d’opérations par seconde, mais ils n’existent pas encore. Sur son blog sur l’intelligence artificielle, Meta donne plus de détails sur son supercalculateur RSC (et sur ce qu’il a l’intention d’en faire), mais passons en revue quelques-uns.

Lorsqu’il sera prêt, le supercalculateur aura 16 000 GPU

RSC possède (actuellement) 760 systèmes Nvidia DGX A100, avec un total de 6 080 GPU, une vitesse de transfert de données de 1600 Gb/s et 175 Po (pétaoctets) de stockage, plus 46 pétaoctets de cache. De plus, tout au long de cette année, il disposera de 16 000 GPU, multipliant par 2,5 ses performances en matière d’entraînement à l’intelligence artificielle.

Meta garantit que son supercalculateur est également sécurisé en gardant les données des utilisateurs cryptées. Dans une publication sur Facebook, Mark Zuckerberg a félicité l’équipe Meta responsable de la construction du RSC et a déclaré que le supercalculateur permettra de nouveaux modèles d’IA capables d’apprendre à partir de milliards d’exemples, de comprendre des centaines de langues, etc.

Vous voulez en savoir plus sur le supercalculateur de Meta ? Cliquez ci-dessous pour regarder la vidéo de présentation AI Research SuperCluster, ou simplement RSC.

Qui attend avec impatience le métaverse dont Meta porte le nom, et aussi de voir le supercalculateur RSC battre son plein ? Rappelons que le prototype du casque du métaverse de la marque existe déjà, Project Cambria.

