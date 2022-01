Il y a 18 ans, le rover Opportunity se posait sur Mars

Le 25 janvier 2004, il y a exactement 18 ans, le rover Opportunity de la NASA se posait sur Mars. C’était le deuxième des rovers jumeaux de l’agence à atterrir sur la planète rouge, trois semaines après son compagnon de mission Spirit.

Contrôlé par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, Opportunity a atterri sur Mars à 14h05, heure de Brasilia, et est devenu la plus longue mission de rovers sur Mars.

Conçu pour fonctionner pendant 90 jours, le rover Opportunity a fonctionné pendant près de 15 ans sur Mars. Image : JPL – NASA

À l’origine, les scientifiques avaient prévu que le rover travaille sur le sol martien pendant 90 jours, mais Opportunity a parcouru la planète rouge plus de 50 fois l’estimation.

Au fil des ans, le rover a trouvé des météorites, observé des tempêtes de poussière et cherché des indices sur la présence d’eau dans le passé de Mars.

Rover Opportunity a travaillé sur Mars pendant près de 15 ans

En février 2019, Opportunity a officiellement cessé de répondre aux commandes de la NASA, 5 352 jours après l’atterrissage. Grâce à la connexion avec le robot, les chercheurs ont envoyé une chanson en guise de dernière commande : « I’ll Be Seeing You », de la chanteuse Billie Holiday.

C’était la dernière tentative pour obtenir une réponse du rover, qui s’est retrouvé coincé dans une tempête de sable qui a recouvert ses panneaux solaires, ce qui l’a empêché d’être alimenté pour continuer sa trajectoire à travers la planète rouge.

L’année dernière, il a été annoncé qu’il gagnerait un juste hommage. La mission Opportunity et le lien établi entre le robot et les scientifiques qui l’ont créé seront adaptés au cinéma.

« Good Night Oppy », réalisé par Ryan White, est produit par Amazon Studios, en partenariat avec Film 45, Amblin Television et Tripod Media.

Le documentaire, qui bénéficie du soutien du JPL et d’Industrial Light & Magic (ILM), n’a pas encore de date de sortie prévue.

