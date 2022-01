Un câble Internet sous-marin déchiré par un volcan aux Tonga doit être réparé ; savoir-faire

Tel que rapporté par Apparence numériquel’éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, qui a eu lieu le 15, a laissé l’archipel des Tonga presque complètement au secret avec le reste du monde, étant donné que la catastrophe naturelle a cassé le câble sous-marin à fibre optique qui permet à Internet connexion sur les îles voisines.

Une éruption volcanique sous-marine dans la région des Tonga a endommagé des câbles de connexion Internet sous-marins. Image : NTIC via AP

Selon le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères, il pourrait s’écouler plus d’un mois pour que les 49 889 km de câble du Pacifique Sud soient entièrement réparés. Le câble, exploité par Tonga Cable, aurait été endommagé à environ 37 km au large.

Pour l’instant, seule une connexion sans fil 2G a été établie sur l’île principale, à l’aide d’une antenne parabolique de l’Université du Pacifique Sud, ce qui a été fait de manière temporaire, car le service est inégal et Internet est lent.

Le processus de réparation est simple

Selon Peter Jamieson, ingénieur en chef de Virgin Media, qui est également vice-président de l’Association européenne des câbles sous-marins, le processus de «raccordement» du câble est assez simple. « Ils enverront une impulsion de lumière depuis l’île, et une machine mesurera le temps qu’il faut pour voyager – cela établira où se trouve la rupture », explique Jamieson.

Selon lui, dans la séquence, un navire spécialisé dans la réparation des câbles sera envoyé sur le site de la première rupture. À l’aide d’un ROV (véhicule sous-marin télécommandé) ou d’un outil connu sous le nom de grappin – qui est essentiellement un crochet sur une chaîne – ils travailleront à réparer le point cassé.

Lorsque cette extrémité sera reconnectée au nouveau câble à bord du navire, le même processus sera effectué à l’autre extrémité de la rupture. Selon l’agence de presse Reuters, si tout se passe comme prévu, l’ensemble du processus prendra entre cinq et sept jours.

Cependant, il faudra un certain temps à un navire de réparation de câbles pour atteindre l’archipel. Le plus proche est actuellement garé à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à environ 4 700 km.

Les spécialistes devront encore vérifier que la zone est sûre pour le navire et l’équipage, et qu’il n’y a plus de risque d’éruption volcanique.

Les câbles sous-marins sont à peine touchés par les éruptions volcaniques comme celle des Tonga

On estime que jusqu’à 200 réparations sont effectuées par an dans le monde, mais il est rare que les dégâts soient causés par des catastrophes naturelles – 90% des ruptures sont causées par des filets ou des ancres de bateaux de pêche.

Selon un rapport de CNNde plus en plus, la technologie de suivi est utilisée pour informer les opérateurs de la présence de bateaux dans des zones qui pourraient présenter un risque pour les câbles afin qu’ils puissent les déclencher directement pour les alerter.

Réalisés en fibre de verre optique, les câbles de transmission de données ont une grande partie de l’épaisseur formée uniquement par un revêtement protecteur pour les fibres de verre. Les câbles qui traversent un plateau continental doivent être enfouis entre un et deux mètres de profondeur.

Dans le monde, on estime qu’il existe plus de 430 câbles, qui parcourent 1,3 million de kilomètres autour de la planète.

Après la rupture d’un câble en 2019 – à cause de l’ancre d’un navire – les Tonga ont signé un contrat de 15 ans pour obtenir une connexion par satellite. Cependant, l’utilisation des téléphones satellites a été affectée par les cendres volcaniques qui recouvrent le pays. De plus, en raison du coût, les téléphones satellites sont réservés aux représentants du gouvernement et à certaines entreprises.

