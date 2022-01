Youtuber Découvre Une Nouvelle Espèce De Tarentule

JoCho Sippawat, qui compte 2,5 millions d’abonnés à sa chaîne YouTube, a rencontré l’araignée pour la première fois lors d’une promenade dans une forêt à Mae Tho, dans le district de Mueang Tak, dans la province de Tak, dans le nord-ouest de la Thaïlande.

Sippawat a envoyé une photo de l’animal à Chomphuphuang, qui a immédiatement pensé qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce de tarentule. Cependant, comme le souligne un rapport du CNN, ce n’est qu’après une sortie sur le terrain pour rechercher et étudier l’araignée que la créature a été officiellement déclarée nouvelle : les bambous Taksinus. Son nom est un hommage au roi thaïlandais du 18ème siècle Taksin le Grand.

Selon les scientifiques, les tarentules d’Asie du Sud-Est vivent généralement sur le sol ou dans les arbres – elles se relaient généralement entre différents types d’arbres. La nouvelle espèce est la première tarentule à vivre exclusivement sur une seule plante spécifique. De plus, c’est le seul habitant des arbres vivant en Thaïlande.

Auteur d’un article scientifique publié dans la revue zookeys, qui décrit la découverte et l’analyse de l’identification de la nouvelle espèce, Chomphuphuang a déclaré que faire du bambou sa maison présentait de nombreux avantages pour l’araignée.

En effet, le bambou est suffisamment humide pour aider l’araignée à maintenir sa température, ce qui est particulièrement important pour les tarentules, qui ont la capacité de se débarrasser de leur exosquelette. De plus, la surface glissante du bambou éloigne également les prédateurs.

« Nous examinerons tous les arbres de la zone où l’espèce a été découverte. Cette espèce est unique car elle est associée au bambou et nous n’avons jamais vu cette espèce de tarentule dans aucune autre plante », a déclaré le scientifique.

Il explique que les bambous Taksinus se sont adaptés à la vie dans des branches de bambou creuses en construisant des terriers en forme de tube et en utilisant sa soie comme passerelle vers le nid. L’espèce construit également des tubes de soie à l’intérieur du bambou, où elle peut se réfugier.

Taksinus Bamboos est la première tarentule connue pour n’habiter que des tiges de bambou. Image : Narin Chomphuphuang

Fait intéressant, les tarentules ne forent pas de trous dans les branches de bambou par elles-mêmes. Au lieu de cela, ils comptent sur l’aide d’autres animaux. Selon l’étude, le bambou est attaqué par les coléoptères et les vers de terre, ou parfois, des fissures s’ouvrent dans le bambou à la suite de changements d’humidité.

« Nous avons principalement pour mission d’étudier et de sauver de l’extinction la biodiversité et la faune présentes dans ces forêts, en particulier les microhabitats spécifiques aux espèces », a déclaré Chomphuphuang. « La première étape consiste à informer les gens sur cette espèce et sa localisation. Cette zone boisée doit donc être gérée et protégée pour la faune.

