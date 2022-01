La pandémie « invisible » sévit chez les enfants : automutilation et pensées suicidaires en hausse

Les restrictions, la peur de la contagion et les difficultés économiques liées à la pandémie ont exacerbé les troubles mentaux chez les enfants et les adolescents.

La dernière vague de la pandémie de COVID-19, menée par la variante Omicron (B.1.1.529) du coronavirus SARS-CoV-2, est celle qui a le plus d’impact sur les enfants et les adolescents, avec une augmentation significative de infections et d’hospitalisations (même en réanimation) par rapport aux précédentes. Les hospitalisations ne se multiplient pas parce que la souche apparue en Afrique du Sud est plus agressive avec les jeunes (en effet, Omicron est connu pour être moins virulent que les précédents), mais simplement parce que les infections se propagent, du fait d’une transmissibilité extrême, plus de cinq fois plus que le Delta. Il convient également de garder à l’esprit que les groupes les plus jeunes ne sont pas encore suffisamment couverts par le vaccin, qui n’a été approuvé que récemment pour cette catégorie. Malgré l’aggravation épidémiologique, le COVID-19 (l’infection causée par l’agent pathogène pandémique) n’a touché que marginalement les enfants et les adolescents d’un point de vue clinique, avec un nombre nettement inférieur de cas graves – et malheureusement aussi quelques décès – par rapport aux adultes. Mais la pandémie a en tout cas touché indirectement – et avec une violence sans précédent – les plus petits, propageant des troubles mentaux et détériorant les conditions de ceux qui en souffraient déjà. Pour catalyser cette « pandémie invisible » chez les enfants, non seulement la peur de contracter le virus et, dans de nombreux cas, la perte de parents, grands-parents et oncles, mais aussi les restrictions, qui ont rompu la routine scolaire, les activités sociales et sportives avec leurs compagnons. Sans oublier les conséquences économiques dramatiques pour de nombreuses familles.

« Ils ont été l’un des groupes les plus touchés par les restrictions », a déclaré à El Pais le Dr Ricardo Ibarra, directeur de Platform for Children, un organisme qui gère plus de soixante-dix organisations de défense des droits des enfants. «En tant qu’adultes, nous avons une vision nostalgique de notre propre enfance, très idéalisée, et nous sous-estimons ses problèmes. Il y a des stéréotypes qui restent dans notre état d’esprit collectif, comme le fait que les enfants sont faits de pâte à modeler. Et ce n’est pas le cas. Les enfants souffrent; il y a des enfants qui souffrent beaucoup. Il faut se mettre à leur place, à leurs yeux », a-t-il commenté. Les données du « Baromètre de l’enfance 2021 » de l’UNICEF, basées sur des entretiens avec un peu moins de 10 000 enfants, sont là pour démontrer l’impact dévastateur de la pandémie de COVID-19 sur les enfants. Autant dire que le coronavirus SARS-CoV-2 est actuellement la principale préoccupation de quatre enfants et adolescents sur dix (entre 11 et 18 ans). En 2019, c’était l’école. L’économie, qui en 2019 était à la septième place, est désormais à la deuxième place pour les plus petits ; un signal des conséquences dévastatrices de la pandémie sur l’équilibre économique des familles. Tout cela s’est inévitablement répercuté sur le bien-être psychologique et émotionnel. La satisfaction à l’égard de la vie a été quantifiée en moyenne à sept points sur dix, un chiffre pas trop négatif, mais les petits qui ressentent beaucoup plus de tristesse aujourd’hui sont passés de 50,8 % en 2019 à 61 % en 2021. Ceux qui se sentent plutôt seuls sont allés de 31 % à 39,4 %. Une augmentation d’environ 10 points de pourcentage en seulement deux ans.

L’isolement, les tensions accrues à la maison, l’enseignement à distance, la séparation forcée d’avec les amis, les proches et les lieux du cœur, la peur d’être infecté, le déni de socialité – si important pour l’école et la formation personnelle – sont devenus des catalyseurs d’anxiété, de dépression et dans certains cas du trouble de stress post-traumatique. La coexistence forcée avec des parents violents a également eu un impact dramatique. « Les cas d’urgences psychiatriques infantiles, les troubles alimentaires de plus en plus sévères, les cas d’anxiété, les troubles obsessionnels compulsifs, la dépression et les automutilations et les tentatives de suicide chez les adolescents se multiplient. La violence contre les mineurs, les mauvais traitements et les abus ont également augmenté. L’utilisation des écrans chez les enfants et les jeunes est montée en flèche », a déclaré à El Pais le professeur Quique Bassat, pédiatre et épidémiologiste au Global Health Institute de Barcelone. Les enfants qui ne souffrent d’aucun trouble mental présentent des symptômes d’anxiété, de troubles du sommeil, d’hypocondrie, de tristesse et de vulnérabilité, a déclaré la psychiatre pour enfants et adolescents Gemma Español de l’hôpital Vall d’Hebron (Barcelone). Les effets ont été particulièrement importants chez ceux qui avaient une prédisposition à la maladie mentale, tandis que ceux qui en souffraient déjà à la suite de la pandémie ont connu une exacerbation de celle-ci.

Un récent rapport de Save the Children a révélé que 4 % des enfants et adolescents âgés de 4 à 14 ans souffrent aujourd’hui de troubles mentaux, contre 1,1 % en 2017. Ce chiffre a pratiquement quadruplé. Comme l’a souligné le professeur Diana Díaz, psychologue et directrice de la ligne d’assistance téléphonique et du chat de la fondation Anar, son organisation a traité plus de 400 cas d’idées suicidaires et de tentatives de suicide en 2020, soit une augmentation de 145 % par rapport à 2019. Elle a également traité plus de 200 cas d’auto-assistance. -cas de dommages, une augmentation de 180% par rapport à l’année précédant le déclenchement de la pandémie. Les cas de maltraitance ont également augmenté (+ 21 % par rapport à 2019), en raison du fait que les enfants et les adolescents sont contraints de passer plus de temps à la maison avec des membres violents de la famille. Les difficultés économiques de nombreuses familles exacerbent également la souffrance : en Espagne, les mineurs vivant dans des ménages sans revenus sont passés de 1,5 % en 2008 (année de la grave crise économique) à 2,8 % en 2021. En pratique, ils ont doublé. De plus, près de 16 % des mineurs vivent dans des familles qui ont du mal à couvrir les frais de logement. On ne sait pas combien de temps les effets de la pandémie se feront sentir, mais les experts s’accordent à dire que les problèmes de santé mentale dureront encore longtemps et auront des conséquences à long terme, surtout si aucune action importante et concrète n’est entreprise sur l’assistance psychologique. (y compris les adultes) et sur la situation économique des familles les plus défavorisées.