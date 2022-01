La chaleur atteint des niveaux sans précédent en Afrique australe

Samedi dernier (22), les thermomètres ont atteint 45,2 ºC au Cap, en Afrique du Sud, un record absolu de température maximale de toute l’histoire. Le précédent record, établi le 3 mars 2015, était de 42,4 ºC. Il s’agit d’un niveau de température maximale extraordinaire pour une ville qui n’atteint généralement pas un niveau aussi extrême, en raison de sa position géographique plus au sud, ainsi que côtière.

Selon MetSud, ce record place la ville dans la position de l’une des plus chaudes de la planète et en tête de liste des plus chaudes du continent africain ce jour-là.

Les habitants du Cap ont envahi la plage de Muizemberg samedi dernier (22) avec la chaleur extraordinaire et record qui a frappé le Cap occidental et d’autres parties de l’Afrique du Sud avec des sommets supérieurs à 45 ° C. Image : ALESSANDRO IOVINO/AFP/METSUL MÉTÉOROLOGIE

Selon Max Herrera, qui établit des records météorologiques dans le monde, la chaleur est restée extrêmement forte dimanche en Afrique australe. À Luderitz, sur la côte sud de la Namibie, un endroit généralement agréable pour la brise marine, la dépression était de 30,5 ºC et la maximale de 42,7 ºC, soit 0,2 ºC en dessous du record absolu.

Un maximum record absolu a été enregistré dans la ville côtière de Tuléar, à Madagascar, avec 43,2 °C. Jusque-là, le record était de 40,4 ºC, établi en février 1962. Il s’agit de la température la plus élevée en janvier à Madagascar depuis 1936, lorsqu’elle avait atteint 42,4 ºC à Ampanihy.

Selon le MetSouth, la chaleur au Cap a été accentuée par une zone de haute pression en altitude et le vent de Berg qui a encore augmenté la température. Le vent de Berg se produit lorsque l’air qui est chauffé dans le vaste plateau central de l’Afrique du Sud descend les pentes et s’écoule vers la côte. Dans ce processus, il subit un chauffage supplémentaire par des processus dits adiabatiques.

Pour cette raison, c’est un vent très sec et chaud qui souffle le long des côtes de l’Afrique du Sud dans un processus similaire au vent du Nord très chaud et sec qui souffle dans la région de Santa Maria et dans les vallées avec des températures nocturnes souvent proches de 30ºC .en plein hiver, en condition pré-frontale, avec un cyclone extratropical.

Bien que les vents de Berg soient parfois appelés les vents de Föhn, qui soufflent dans les Alpes européennes, les processus d’origine sont différents. Le vent sec et chaud du Föhn, comme le Zonda en Argentine, est causé par la pluie de l’autre côté de la chaîne de montagnes, qui libère de la chaleur latente dans l’atmosphère. Cette chaleur est ensuite réchauffée lorsque l’air descend du côté sous le vent.

D’autre part, les vents de Berg ne proviennent pas des précipitations, mais du plateau central, généralement sec et souvent aride, de l’Afrique australe.

Les vagues de chaleur sont plus fréquentes et plus sévères en Afrique du Sud

Cabo et d’autres grandes villes d’Afrique du Sud ne sont pas préparées à la chaleur de samedi. Selon François Engelbrecht, climatologue au Witwatersrand Institute for Global Change et auteur du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Au cours du siècle dernier, la température mondiale moyenne a augmenté de 1,2°C, cependant, à l’intérieur de l’Afrique du Sud, où commence le vent de Berg qui a frappé le Cap, la température augmente à environ deux fois le taux mondial. Il fait déjà 2°C de plus qu’il y a un siècle.

Selon Engelbrecht, les augmentations de température devraient se situer entre 4°C et 7°C à l’intérieur de l’Afrique subsaharienne d’ici la fin du siècle, si les efforts pour réduire ou prévenir les émissions de gaz à effet de serre continuent à être aussi lents. « Dans un climat changeant, dans les régions subtropicales du monde, comme le sud du Brésil et l’Afrique du Sud, ces grands systèmes à haute pression se forment plus fréquemment et se renforcent également », a déclaré Engelbrecht.

« Les vagues de chaleur commencent donc à se produire plus souvent. C’est une tendance qui peut être clairement détectée, tout comme nous pouvons détecter l’augmentation des températures moyennes », dit-il. « Et les 20 prochaines années devraient apporter des vagues de chaleur d’une ampleur et d’une durée sans précédent en Afrique. Cela signifie qu’ils dureront plus longtemps que jamais auparavant », a-t-il averti, « et qu’ils seront également plus intenses. Ainsi, les systèmes à haute pression eux-mêmes deviendront plus forts, mais ils peuvent également apporter des températures de surface plus élevées que par le passé.

