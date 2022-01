La Chine affirme avoir construit « le plus grand robot quadrupède » à des fins militaires

Le « plus grand robot quadrupède » – du moins, comme le prétend la Chine – apparaît de plus en plus dans les médias d’État de la nation asiatique, certains détails étant partagés par des agences et conquérant lentement le monde.

Selon le journal chinois Global Times, le robot en question a une vitesse de pointe très faible – il ne dépasse pas 10 km/h lorsqu’il transporte du matériel. Mais c’est dans la capacité de charge qu’il se démarque : à lui seul, il peut supporter jusqu’à 160 kg.

Le premier robot « yak » construit en Chine avec une capacité de charge de 160 kg a fait ses débuts récemment. Le robot peut faire face à toutes sortes de conditions routières et météorologiques. pic.twitter.com/x1SPGzn04S — Quotidien du Peuple, Chine (@PDChina) 14 janvier 2022

Encore plus intéressant est que, compte tenu de la taille du « plus grand robot quadrupède », il peut toujours naviguer sans trop de difficulté sur les élévations du terrain, ce qui le rend adaptable à n’importe quel environnement, du moins en théorie, grâce à plusieurs capteurs de positionnement et à l’analyse en temps réel.

Selon les médias, il est également capable d’avancer, de reculer et en diagonale (mais personne n’a commenté « de côté »). Certains disent qu’il peut « trotter et sauter ».

Selon le Global Times, la Chine pourrait également être en mesure d’armer le robot, lui donnant des capacités de combat en plus des services de soutien. L’idée est de l’utiliser sur des terrains où les véhicules conventionnels ont du mal à atteindre ou à se déplacer.

Le document parle également de son utilisation pour patrouiller dans les régions frontalières, où la présence humaine constante est difficile.

En plus du grand gars, la Chine a également créé un robot surnommé « Geda », de la taille et du poids d’un chien domestique. Ses fonctions sont les mêmes que sa version plus grande : chargement et transport de matériel et reconnaissance éventuelle – mais à plus petite échelle : le Geda ne peut pas supporter plus de 40 kg.

