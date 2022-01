Découvrez HuggieBot, le robot conçu pour câliner

Il y a des jours où tout ce dont nous avons besoin, c’est d’un bon câlin, n’est-ce pas ? Embrassez l’enfant, les parents, le partenaire, un grand ami, un collègue. Parfois, peu importe de qui vient le câlin : ce qui compte vraiment, c’est la sensation de confort qu’il provoque. C’est exactement dans cet esprit que les scientifiques ont créé le HuggieBot : le robot fait pour étreindre.

Un look étrange, mais avec une étreinte confortable et douillette. Image : Huggie Bot

Des études ont déjà attesté des bienfaits provoqués par l’étreinte, notamment dans l’aspect thérapeutique du geste. C’est l’idée derrière HuggieBot, le robot humanoïde développé par Katherine J. Kuchenbecker et son équipe à l’Institut Max Planck pour les systèmes intelligents à Stuttgart, en Allemagne.

Le robot qui câlin peut jouer le rôle d’escorte pour les personnes âgées

Dans le contexte des robots humanoïdes thérapeutiques, en particulier liés aux soins aux personnes âgées, les câlins sont assez simples à reproduire dans des machines par rapport à d’autres mouvements complexes comme donner un bain à quelqu’un ou le mettre au lit.

Kuchenbecker a révélé que le HuggieBot a des capteurs sur ses bras pour s’assurer qu’il donne un câlin amical et confortable et non une prise risquée. Un autre capteur sur le dos du robot détecte l’humain qui lui rend le câlin. Lorsque quelqu’un lève les bras ou s’appuie contre les bras du robot, il le prend comme une étreinte et répond.

L’équipe savait que les principales caractéristiques du robot devaient être la douceur, une température agréable et une taille proche de celle d’un être humain. En plus de savoir quand faire un câlin, il peut s’adapter à la taille et à la posture d’une personne comme le ferait un humain.

Vêtu confortablement d’un sweat à capuche gris et d’une longue jupe violette, le robot a un visage plat avec une expression agréable. Le haut du corps de HuggieBot est gonflé et chauffé pour rendre les câlins plus agréables.

Pour rendre les câlins de HuggieBot encore plus confortables et douillets, les scientifiques ont enveloppé les bras robotiques dans de la mousse et mis des chaussettes sur les mains du robot.

Les câlins sont une question de chaleur physique et émotionnelle, et bien que se lier émotionnellement avec un robot soit plus difficile, ce n’est certainement pas nouveau. Pensez aux enfants avec leurs peluches et leurs doudous. Ou le naufragé Tom Hanks et Wilson, son meilleur ami volleyeur.

L’utilisateur peut calculer l’intensité du câlin qu’il veut gagner

Nous connaissons tous quelqu’un qui étreint trop fort ou trop longtemps, ou souvent, au contraire, donne ce câlin « mixuruca », bien à contrecœur. Et si vous pouviez entraîner un robot à vous étreindre exactement comme vous voulez être étreint ?

Si cette histoire de robot câlin devient réelle, il y a beaucoup plus de choses à considérer qui rendraient les câlins robotiques encore plus agréables et humains. Comme si vous pleuriez, et que le robot peut vous tapoter dans le dos en serrant votre corps contre le sien, offrant un confort supplémentaire – le plus difficile peut être de faire accepter l’idée aux gens et de s’abandonner aux bras d’une machine. .

Au Japon, les robots font déjà leur travail en s’occupant des personnes âgées. Un asile à Tokyo compte 20 robots différents qui distribuent des câlins aux résidents. Beaucoup d’entre eux sont conçus pour jouer à des jeux et établir des conversations avec les patients, ainsi que pour les guider à travers des routines d’exercices.

