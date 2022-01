Le télescope spatial James Webb atteint son orbite finale dans l’espace

Après avoir parcouru des centaines de milliers de kilomètres dans l’espace au cours des 29 derniers jours, le révolutionnaire télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA a effectué sa dernière grande manœuvre de correction de trajectoire cet après-midi, se mettant enfin au travail.

Le moment où le télescope spatial James Webb fonctionnera est stratégique. Image : Aleksandr Kukharskiy –

Lancé le jour de Noël, le JWST a effectué un voyage mouvementé vers sa destination. Trop grand pour voler dans l’espace dans sa forme définitive, le télescope a dû se lancer replié à l’intérieur de sa fusée. Une fois qu’il a atteint l’espace, il a commencé une routine extrêmement complexe de changement de forme et de déploiement, un type de chorégraphie qu’aucun vaisseau spatial n’avait jamais exécuté auparavant.

Selon la NASA, le télescope spatial a parfaitement exécuté chaque étape, achevant ses principaux déploiements le 8 janvier et s’épanouissant dans sa configuration complète.

Pourquoi le télescope James Webb visait L2

Puis, ce lundi (24), vers 16h00 (heure de Brasilia), l’observatoire a allumé ses propulseurs embarqués pendant environ 5 minutes. C’était la dernière des trois brûlures de correction de trajectoire effectuées par JWST, ralentissant suffisamment le vaisseau spatial pour le placer sur une orbite très précise dans l’espace.

JWST est maintenant en orbite autour d’un point invisible dans l’espace connu sous le nom de point de Lagrange Terre-Soleil. C’est une zone de l’espace où la gravité et les forces centripètes du Soleil et de la Terre sont justes, permettant aux objets de rester dans une position relativement « stable ».

« Il y a un petit bras de fer qui se passe là où [a gravidade] s’équilibre parfaitement », a expliqué Jean-Paul Pinaud, responsable des opérations au sol Delta-V chez Northrop Grumman, l’entrepreneur principal de JWST, dans une interview avec The Verge. « Donc, personne ne gagne ce bras de fer. »

La piste que l’observatoire emprunte autour de L2 est en fait assez large, s’étendant à peu près sur la distance entre la Terre et la Lune, mais il ne peut pas rester sur cette trajectoire indéfiniment sans aide. L’une des raisons est que L2 est appelé « pseudo » stable, ce qui signifie que les objets en orbite autour de cet emplacement auront tendance à s’éloigner dans une direction.

Correctement positionné, JWST devra faire des ajustements mineurs sur son chemin dans la vie. Tous les 20 jours environ, le télescope déclenchera ses propulseurs pendant deux à trois minutes à la fois pour s’assurer qu’il reste sur la bonne voie sur son orbite.

En fin de compte, ces ajustements détermineront combien de temps le JWST peut rester actif dans l’espace. Lorsque le propulseur s’épuisera dans les 10 à 20 prochaines années, c’est à ce moment que la mission de l’observatoire prendra fin.

L2 est un lieu très attractif pour cet observatoire pour diverses raisons. Le plus grand avantage est peut-être sa distance entre la Terre et le Soleil.

Point stratégique pour protéger l’observatoire

JWST a été conçu pour collecter la lumière infrarouge, un type de lumière associé à la chaleur. En raison de ce choix de conception, le télescope doit rester extrêmement froid à tout moment.

C’est pourquoi il est équipé d’un bouclier qui fera toujours face au Soleil, un pare-soleil qui reflétera la chaleur de l’étoile et maintiendra le télescope très froid. Pourtant, tout objet à proximité qui émet de la chaleur et de la lumière infrarouge pourrait gâcher les observations du JWST si la NASA ne fait pas attention.

En plaçant le télescope à près de 1,6 million de kilomètres de notre planète, la NASA s’assure que la lumière infrarouge provenant de la Terre et de la Lune n’interférera ni ne chauffera le télescope.

Ce chapitre clôt le périlleux voyage de l’observatoire à travers le cosmos, ouvrant la voie au début de la science. Il faudra encore patienter encore un peu pour que JWST commence ses observations.

Les scientifiques et les ingénieurs commenceront bientôt à aligner les miroirs du télescope, testant tous ses instruments pour s’assurer qu’ils sont prêts à collecter les premières images extraordinaires des plus anciennes étoiles et galaxies de l’Univers.

