Découvrez l’ISS sous un angle sans précédent, grâce à une nouvelle fenêtre de module

L’une des choses que peu de gens savent sur la rédaction d’informations sur la Station spatiale internationale (ISS) est la difficulté qu’elle apporte à trouver une image sous un angle qui contemple toute l’opulence de la structure. Oui, il existe plusieurs photos d’elle « corps entier », mais la plupart ont 10 ou 20 ans et, avouons-le, répéter des images tout le temps rend la lecture plus ennuyeuse.

Heureusement, l’astronaute vétéran de la NASA Thomas Marshburn a montré sa sympathie pour nos appels et a partagé, via Twitter, une nouvelle image de l’ISS prise sous un angle différent – prise directement de l’intérieur du « dôme », la fenêtre de l’un des modules russes les plus puissants. évolutions récentes de la structure spatiale.

