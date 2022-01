Une nouvelle espèce de vipère est découverte par des chercheurs de Paraíba

Des chercheurs de l’Université fédérale de Campina Grande (UFCG), à Paraíba, en partenariat avec des scientifiques d’autres institutions du Brésil, ont annoncé la découverte d’une nouvelle espèce de vipère. L’étude a été publiée mardi dernier (18) par Canadian Science Publishing, le plus grand éditeur canadien de revues scientifiques internationales.

Nom scientifique Bothrops jabrensis, le désormais connu sous le nom de jararaca-do-jabre a été trouvé en 2016, lors d’une recherche de terrain par une équipe du Laboratoire d’herpétologie de l’UFCG sur la biodiversité des amphibiens et des reptiles à Pico do Jabre, le point culminant de Paraíba, au Brésil. 1 197 mètres d’altitude, qui se trouve dans la municipalité de Matureia.

La découverte de B. jabrensis a révélé un nouveau chapitre dans l’histoire évolutive des vipères. Photo : Marcos Freitas via O Eco

« Nous avons pensé que la rencontre de l’espèce était inhabituelle, car elle a été trouvée dans la végétation. Nous sommes entrés en contact avec un ami, Marco Antonio Freitas, de l’Institut Chico Mendes pour la conservation de la biodiversité (ICMBio), spécialisé dans les vipères, et il a immédiatement reconnu que ces individus étaient différents des autres espèces brésiliennes et, à partir de là, nous sommes entrés en contact avec Fausto Barbo et Felipe Grazziotin, spécialistes des vipères à l’Institut Butantan, et avec Gentil Pereira, spécialiste de la taxonomie des serpents à l’Université fédérale de Paraíba (UFPB). C’est à ce moment-là que nous avons commencé à développer l’écriture de l’œuvre », explique le professeur Marcelo Kokubum, dans une interview au site Paraíba Online.

L’Institut Butantan confirme une nouvelle espèce de vipère

Selon lui, l’espèce se distingue morphologiquement principalement par le nombre d’écailles et la coloration. Il a également des habitudes arboricoles (vit dans les arbres) et est présent dans un endroit éloigné des autres espèces plus apparentées (espèces sœurs) de vipères à fossettes en milieu forestier.

Après une analyse moléculaire réalisée à Butantan, qui a montré une forte différenciation génétique de la nouvelle espèce par rapport aux autres vipères, la confirmation est venue, révélant l’existence d’une lignée phylogénétique jusqu’alors inconnue qui évolue comme une unité indépendante depuis plus de 8 millions d’années. ans. .

« Cette étude renforce l’importance de la recherche scientifique pour la connaissance de la biodiversité de la faune et de la flore de notre Caatinga, puisque de nombreuses nouvelles espèces d’organismes, y compris d’éventuels médicaments ou substances, peuvent être trouvées. Il révèle également l’importance du financement scientifique. À l’époque, les étudiants des projets d’initiation scientifique (Italo Társis de Sousa et José Henrique Lima) et les étudiants diplômés (Claudenice de Arruda et Ingrid Henriques) avaient des bourses pour faire de la recherche et ils ont joué un rôle fondamental dans cette découverte », a souligné Kokubum.

Pour le chercheur, cela rappelle l’importance de préserver la biodiversité dans la région. « Comme d’autres enclaves de la forêt tropicale de Caatinga, Pico do Jabre est constamment menacé par la chasse et le brûlage illégaux, la déforestation à des fins agricoles et l’exploitation forestière illégale », a déclaré Kokubum. « La distribution restreinte de la vipère à fosse suggère fortement que cette espèce nouvellement découverte est déjà en danger critique d’extinction et est probablement proche de l’extinction en tant que population naturelle. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !