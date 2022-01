Des taches « violettes » sur des roches martiennes intriguent les scientifiques

Quand on pense à Mars, la première couleur qui nous vient à l’esprit est le rouge orangé de sa surface, causé par la forte concentration d’oxyde de fer (littéralement rouille) dans le sol. Mais le rover Persévérance a trouvé des signes fréquents d’une autre couleur, ce qui déroute les scientifiques.

Ce sont de mystérieuses taches violacées, abondantes dans les roches de la région de Jezero Crater, que le rover explore, et qui n’ont jamais été trouvées lors de missions passées. La couleur est visible dans les roches de toutes formes et tailles. Dans certains cas, il forme une fine couche uniforme, dans d’autres, il ressemble à des éclaboussures de peinture.

Des taches sombres et violacées à la surface des rochers sont visibles sur le côté droit de cette image, prise par Perseverance le 10 mai 2021. Image : NASA/JPL-Caltech

Leur cause ? « Je n’ai pas vraiment de bonne réponse pour vous », déclare Ann Ollila, géochimiste au Laboratoire national de Los Alamos aux États-Unis, qui a présenté une première analyse des patchs lors d’une conférence de l’American Geophysical Union (AGU).

Ollila et ses collègues utilisent la caméra du mât du Persévérance, appelée Mastcam-Z, pour photographier et analyser le phénomène. Un autre instrument qui aide à l’étude est un laser, capable de vaporiser la couche superficielle d’une roche et de déterminer sa composition. Grâce à lui, les scientifiques ont déjà pu déterminer que le revêtement est moins dur et a une composition chimique différente de celle de la roche en dessous.

Les images Mastcam-Z suggèrent que les taches peuvent contenir de nombreux types d’oxyde de fer (encore une fois, de la rouille). Et selon Ollila, les analyses effectuées avec la SuperCam suggèrent qu’elles sont riches en hydrogène et, occasionnellement, en magnésium.

La présence d’hydrogène et d’oxyde de fer renvoie à notre vieil ami : l’eau. Nous savons que la région de Jezero Crater était autrefois un lac où coulait le delta d’une ancienne rivière. L’étude des spots peut nous donner beaucoup d’informations sur le passé de Mars, y compris la durée pendant laquelle il y avait de l’eau dans le cratère et, peut-être, la composition chimique du lac.

« L’existence de revêtements pourrait être un élément clé de cette histoire », déclare Bradley Garczynski de l’Université Purdue, qui a également présenté une analyse du phénomène lors de la conférence AGU.

