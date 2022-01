Le logiciel de la NASA qui évalue les astéroïdes potentiellement dangereux est mis à jour

Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA vient de mettre à jour le logiciel qu’il utilise pour évaluer les astéroïdes potentiellement dangereux. Entre autres changements, la nouvelle version pourra expliquer l’effet de la lumière solaire sur les orbites de ces corps.

La NASA a mis à jour un logiciel qui détecte les risques liés aux astéroïdes potentiellement dangereux. Image : Yéti pointillé –

Bien qu’il n’y ait pas de risque immédiat de collision de roches spatiales avec la Terre, les astronomes continuent de scruter le ciel au cas où. Le nouvel algorithme de surveillance des impacts, appelé Sentinel-II, met à jour le logiciel utilisé depuis 20 ans.

Comme son prédécesseur Sentinel, le nouveau Sentinel-II analysera périodiquement un tableau d’astéroïdes potentiellement dangereux avec des orbites connues, généré par le Center for Near-Earth Object Studies géré par JPL.

De plus, Sentinel-II inclut également une mise à jour clé qui rendra vos évaluations plus précises : la prise en compte de l’effet Yarkovsky, qui se produit lorsque la lumière du soleil est absorbée par la surface de l’astéroïde et réémise sous forme de chaleur. Cette émission de chaleur a un effet subtil mais puissant sur la trajectoire d’un astéroïde dans l’espace – et peut affecter la probabilité que la roche spatiale frappe la Terre.

Bien que les astronomes connaissent l’effet Yarkovsky depuis des décennies, ce n’est que récemment que les logiciels informatiques sont devenus suffisamment puissants pour gérer l’analyse de l’effet sur de grands ensembles de données. Sentinel-II permettra au JPL d’évaluer les impacts potentiels avec des probabilités aussi faibles que quelques cotes sur 10 millions, selon la NASA.

« Le fait que Sentinel ne puisse pas gérer automatiquement l’effet Yarkovsky était une limitation », a déclaré Davide Farnocchia, ingénieur en navigation au JPL qui a également aidé à développer Sentinel-II, dans un communiqué.

Selon Farnocchia, l’absence de calculs de Yarkovsky dans le système Sentinel d’origine signifiait que les astrophysiciens devaient effectuer des analyses manuelles chaque fois qu’ils traversaient un astéroïde « cas spécial ».

L’un des exemples les plus célèbres était l’astéroïde Apophis, qui avait besoin d’une évaluation manuelle de l’effet Yarkovsky pour déterminer la probabilité d’un impact de cet astéroïde en 2068. Heureusement, l’année dernière, la NASA a identifié que le survol d’Apophis en 2068 serait inoffensif.

Comme le souligne le site Web espace.com, l’ancien système présentait également une autre limitation, car il ne pouvait pas toujours prédire la probabilité d’impact d’astéroïdes en orbite extrêmement proche de la Terre.

Sentinel-II permet un ensemble de calculs plus robustes qui expliquent l’effet significatif de la gravité terrestre dans de telles situations, selon la NASA.

De plus, Sentinel-II prédit plus précisément les chemins les plus susceptibles d’être empruntés par un astéroïde, permettant à l’algorithme de trouver des scénarios d’impact à faible probabilité que son prédécesseur aurait pu manquer.