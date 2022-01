Comment repérer une météorite et que faire si vous en trouvez une

Et en parlant de métaux, 95% des météorites ont une certaine attirance pour les aimants. C’est parce que la plupart d’entre eux ont une petite quantité de fer et de nickel dans leur composition. Une exception concerne les métaux, qui sont essentiellement constitués uniquement de fer et de nickel.

L’intérieur d’une météorite peut varier beaucoup, mais la plupart d’entre eux, les rocheux, ont un intérieur clair et avec de nombreux chondres, petites sphères de matière. L’intérieur d’une météorite ferreuse, que vous pouvez voir en frottant une extrémité avec du papier de verre, devrait ressembler à de l’acier.

Détail de la croûte de fusion et de l’intérieur de la météorite de Porangaba. Image : Renato Poltronieri / BRAMON

Il existe encore quelques autres météorites plus rares qui peuvent avoir des caractéristiques différentes de celles-ci. Mais si vous savez identifier la croûte en fusion, les rémaglites, l’attraction des aimants et l’intérieur de la roche, vous pouvez identifier la plupart des météorites. Et que faire si vous pensez avoir trouvé une de ces roches spatiales ?

Tout d’abord, vous n’avez pas à avoir peur de les manipuler. Ils ne sont ni radioactifs ni toxiques. Les météorites sont inoffensives. Les scientifiques, en revanche, peuvent avoir des réactions imprévisibles s’ils vous surprennent en train de laver une météorite avec de l’eau et du savon.

Puis, Jamais laver une météorite. N’en faites même pas du thé, car les météorites n’ont aucune propriété curative. Ils ne transmettent pas non plus de maladies et ne portent pas chance. Mais, une météorite apporte généralement beaucoup de chance à celui qui la trouve et la traite très bien.