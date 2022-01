Lula est repéré à 6 200 mètres sous la mer, établissant un nouveau record

Deux chercheurs ont eu la chance de trouver un calmar du genre Magnapine, à un peu plus de 6 200 mètres de profondeur dans les mers du Pacifique Nord. Plus précisément, les scientifiques plongeaient dans la fosse des Philippines et cherchaient entièrement autre chose – un ancien navire de guerre – lorsqu’ils ont repéré l’animal.

Les calamars de ce genre sont facilement reconnaissables : ils ont une façon bien à eux de nager, « chassés » par leurs immenses tentacules qui, jusqu’à aujourd’hui, mesuraient jusqu’à huit mètres de long.

Lire aussi

L’animal a de grands tentacules et ne peut être vu que dans les régions abyssales, nous savons donc très peu de choses sur l’habitude de cette espèce de calmar (Image : Jamieson, Vecchione et al./Reproduction)

Alan Jamieson (University of Western Australia) et Michael Vecchione (NOAA National Systematics Laboratory) ont publié un papier détaillant la rencontre, qui a établi un record de profondeur pour laquelle ce type de calmar a été aperçu – la précédente a placé un spécimen de l’animal à 4 700 mètres.

« Cette plongée a montré que plusieurs types de céphalopodes peuvent survivre au moins dans les parties hautes de ces fosses océaniques incroyablement profondes », a déclaré Vecchione. « Mais cela soulève aussi d’autres questions : comment ces calamars parviennent-ils à vivre, physiologiquement parlant, à des profondeurs comprises entre 1 000 et plus de 6 000 mètres, où la pression est jusqu’à 600 fois plus élevée qu’au niveau de la mer ? »

le calmar du genre Magnapine sont communément surnommés le « calmar à bras longs » pour des raisons évidentes. Cependant, nous savons très peu de choses sur eux car, comme leurs observations sont très rares et ne se produisent que dans les régions profondes, le consensus scientifique est que toutes les occasions de rencontre jusqu’à présent ont été avec des animaux larvaires ou à de jeunes âges.

Par conséquent, on estime que les spécimens adultes sont plus profonds dans l’océan et peuvent avoir une apparence différente. De plus, nous n’avons pas non plus une grande idée de leurs habitudes de chasse, de leurs préférences alimentaires ou de toute autre particularité.

Jamieson et Vecchione cherchaient l’épave de l’USS Johnston, un navire de guerre américain qui a coulé après une attaque pendant la Seconde Guerre mondiale. A la même profondeur, les chercheurs ont également vu plusieurs pieuvres cirrus (également appelées « pieuvre dumbo » en raison de leurs très grandes oreilles).

La recherche montre que de nombreux animaux céphalopodes survivent aux profondeurs océaniques les plus remarquables. Tous les détails peuvent être trouvés dans la revue scientifique Biologie marine.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !