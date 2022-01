Une étude indique que la croûte de la lune s’est formée grâce à l’océan de magma

Un « océan de magma » serait responsable de la formation de la croûte lunaire, selon une nouvelle étude menée par l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, France. Selon les auteurs, le sommet de ce magma avait une consistance « pâteuse », et il a formé la surface lunaire après s’être asséché il y a de très nombreuses années.

La conclusion est basée sur des échantillons de sol lunaire apportés sur Terre par les missions du programme Apollo. En plus de l’océan de magma, cependant, d’autres facteurs ont contribué à l’acquisition par la Lune de la surface que nous connaissons aujourd’hui.

Il y a des milliards d’années, la surface de la Lune était probablement très chaude – comme un océan de magma – selon une nouvelle étude.

Les auteurs disent que les échantillons contenaient de petits anorthosites, un type de roche ignée de couleur claire qui est commune aux surfaces refroidies par le magma. Sur Terre, il est relativement rare, mais peut être trouvé dans des régions comme la Norvège et le nord du Canada.

Le consensus scientifique considérait déjà l’existence de l’océan de magma sur la Lune depuis des années : les anorthosites flottaient plus loin du « centre » du satellite en se refroidissant, selon plusieurs scientifiques. Le problème est que cela n’avait pas beaucoup de sens sur la chronologie de la Lune, puisqu’un océan de ce type mettrait, en moyenne, 100 millions d’années pour se refroidir complètement – puisque les roches trouvées datent d’au moins le double.

C’est là qu’intervient la nouvelle étude : à l’aide de modèles mathématiques, les auteurs affirment que lorsque l’océan de magma a commencé à se refroidir, il a commencé à se séparer en couches. Les couches plus profondes sont restées fondues et aux éléments mélangés, tandis que celles plus éloignées du centre – plus exposées au froid de l’espace – séchaient et formaient une sorte de « couverture ».

En d’autres termes : cette « couverture » est devenue la croûte superficielle de la Lune, tandis que la partie en fusion est devenue son « manteau ».

L’étude a déjà été publiée dans la revue scientifique Lettres de recherche géophysique.

