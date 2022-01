Oufa ! Le risque que l’astéroïde 2022 AE1 frappe la Terre en 2023 supprimé

De nouvelles observations de l’astéroïde 2022 AE1 ont définitivement exclu la possibilité qu’il frappe la Terre. Les informations ont été mises à jour par Sentry, le service de surveillance et d’alerte d’impact de la NASA, qui a retiré 2022 AE1 de la liste des objets surveillés. Cela signifie que l’astéroïde, mesurant environ 70 mètres, ne risque pas de heurter la Terre dans les prochaines années.

2022 AE1 a fait l’objet d’une attention particulière de la part des astronomes ces derniers jours en raison d’une faible probabilité d’impact sur la Terre en 2023. Peu de temps après sa découverte, les calculs indiquaient une probabilité de 0,034 % que l’astéroïde frappe notre planète le 4 juillet 2023. Après de nouvelles observations, 6 jours après la découverte, ces cotes étaient portées à 0,055 % et à 0,067 % le lendemain.

Vue d’artiste d’un astéroïde passant à proximité de la Terre – Crédits : ESA / P. Carril

Le 14 janvier, les cotes ont été mises à jour à 0,06 %. Après cela, l’astéroïde s’est « caché » dans la luminosité de la lune et n’a été revu que le jeudi 20. Avec les données de 16 jours d’observation, la précision des calculs a été augmentée et les chances d’impact ont été réduites à seulement 0,0014% . Enfin, samedi dernier, le 22 janvier, les dernières données ont complètement exclu les chances d’un impact avec la Terre.

Suivre l’évolution de ces calculs, depuis l’alerte initiale jusqu’à la levée définitive du risque, a peut-être même suscité de nombreuses appréhensions, mais cette issue était, en quelque sorte, déjà attendue, tant pour les astronomes que pour ceux qui ont suivi l’affaire jusqu’au bout. l’aspect numérique.

Le souci de rassurer les lecteurs sur le risque d’impact était présent dès notre premier article sur le sujet jusqu’à la conversation avec l’astronome Cristóvão Jacques à Olhar Espacial le 14. Même à cette occasion, il a été informé que nous passerions quelques jours sans mises à jour ( à cause de la Lune) mais que, probablement, le risque d’impact serait supprimé après cela.

2022 AE1 mérite toujours l’attention

D’après les données que nous avons déjà sur l’astéroïde 2022 AE1, il est possible de dire qu’il ne frappera pas notre planète en 2023 et ne posera probablement pas non plus de risque pour les 200 prochaines années. Mais il faut quand même le surveiller pour deux raisons : ses données d’orbite sont encore très imprécises et il passe très près de l’orbite terrestre.

L’un des paramètres les plus importants pour déterminer le risque d’un astéroïde est le MOID, l’acronyme de distance d’intersection orbitale minimale. Ce serait la distance la plus courte entre deux orbites, celle de l’astéroïde et celle de la Terre. Si cette distance est inférieure au rayon de la Terre (6 371 km), cela signifie qu’elle pourrait atteindre la Terre un jour, si les deux passaient par cette intersection en même temps.

C’est comme l’intersection de deux routes. Si l’un d’eux passe au-dessus de l’autre par un viaduc (MOID supérieur à la hauteur de la voiture), il n’y a aucune possibilité qu’une voiture d’une voie rejoigne l’autre. Si les routes se croisent au même niveau (MOID = 0), un choc peut se produire si les deux véhicules traversent l’intersection en même temps.

Il se trouve que la MOID entre l’astéroïde 2022 AE1 et la Terre a été calculée à environ 13 000 km. Cela signifie que si un jour ils traversent tous les deux cette intersection en même temps, l’astéroïde passera dangereusement à un peu plus de 6 000 km de la surface de la Terre. Mais pour l’instant, il n’y a aucune prévision d’un passage aussi proche dans le futur.