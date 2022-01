Un nouvel appareil aide les malvoyants à « voir »

AVANTEK D-3G 400M de Portée Sonnettes Sans Fil Kit de Carillon IP55 Étanche avec 1 Récepteur Enfichables, 52 Mélodies au 5 Niveaux Volumes (Noir)

ÉMETTEUR très performant: consomme très peu de courant; utilise une pile au lithium type CR2032 qui assure au maximum 3 ans de services; Ingress Protection Rate (IP) 55, bien protégé contre la poussière et l'eau; fonctionnement sous des températures entre -20 et +60°C; résiste aux conditions météorologiques extrêmes 52 BELLES MÉLODIES: le haut-parleur stéréo de 40 mm rend un son riche et cristallin; pour choisir une mélodie, presser le bouton "Suivant" (Next) ou "Précédent" (Previous); 5 niveaux réglables de volume, avec un maximum de 115 dB; vous entendrez des mélodies agréables chaque fois qu'on sonnera à votre porte PORTÉE SANS FIL DE 400 Mètres (1312 PIEDS): 1 récepteur à brancher dans des prises de courant sont inclus; le carillon n'interfère pas avec d'autres équipements chez vous ou chez vos voisins; ne manquez plus aucun de vos visiteurs, même si vous êtes à plusieurs pièces de votre entrée FONCTION MÉMOIRE: elle garde en mémoire votre dernier choix de mélodie et le volume sélectionné après une coupure de courant; pas besoin de réinitialiser vos précédents réglages; appareil pratique et facile à utiliser pour un meilleur agrément de l'utilisateur FACILE à installer: le set comprend: 2 vis, 2 chevilles, 1 clé, 1 bande adhésive pour une installation facile de l'émetteur