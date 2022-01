De la gravité à la période d’incubation : ces graphiques révèlent les « secrets » de la variante Omicron

Un aperçu graphique de la variante Omicron du coronavirus SARS-CoV-2, le principal « moteur » actuel de la pandémie de COVID-19.

Particules virales du coronavirus SRAS – CoV – 2 sur des cellules humaines. Crédit : NIAID

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, cinq variantes préoccupantes (VoC) du coronavirus SARS-CoV-2 ont été répertoriées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la plus récente étant la variante Omicron (B.1.1.529 ). Identifiée en Afrique du Sud fin novembre 2021, cette souche du pathogène a immédiatement alerté les scientifiques, en raison du nombre incroyable de mutations (plus de 30) sur la protéine S ou Spike, le « picklock biologique » exploité par le virus pour se fixer au récepteur ACE.2 des cellules humaines et les envahir, initiant les processus de réplication et d’infection. Les prédictions des scientifiques sur la transmissibilité et le caractère insaisissable sont rapidement devenues réalité et en peu de temps, la variante Omicron a supplanté le Delta, devenant ainsi la variante dominante dans de nombreux pays (dont l’Italie). Depuis qu’il a commencé à se propager, des pics records de positifs ont été atteints presque partout, précisément en raison de la contagiosité remarquable. Selon certains experts, cependant, la fin de la vague Omicron pourrait coïncider avec la fin de la pandémie et le début de la phase endémique. Pour le moment, cependant, nous sommes toujours en pleine urgence précisément à cause de cette variante. Voici tout ce que les scientifiques ont découvert depuis son apparition.

Période d’incubation

La période d’incubation est le temps qui s’écoule entre l’exposition à un agent pathogène et l’apparition des symptômes. Pour le COVID-19, ou infection causée par le SRAS-CoV-2, la période d’incubation indiquée par l’OMS, l’Institut national de la santé (ISS) et d’autres autorités sanitaires est estimée à 2-14 jours, avec une moyenne de 5 à 6 jours . Pour la variante Omicron, la période d’incubation moyenne est pratiquement divisée par deux, c’est-à-dire égale à 3 jours, comme le montre également l’étude « Investigation of a SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) Variant Cluster – Nebraska, November – December 2021 « du CDC américain.

Crédit : New York Times

La charge virale

La charge virale est la concentration de virus détectée dans l’échantillon biologique d’un sujet positif, qui reflète sa circulation dans l’organisme. Il n’est pas constant mais augmente après l’infection et atteint un pic, puis s’effondre jusqu’à ce que l’agent pathogène soit éliminé. Dans l’étude « Viral Dynamics of SARS-CoV-2 Variants in Vaccinated and Unvaccinated Persons » publiée dans The New England Journal of Medicine, il a été déterminé que, pour la variante Alpha et la variante Delta, la charge virale maximale était atteinte à environ trois jours après l’exposition à l’agent pathogène, alors que le virus a été éliminé en moyenne six jours plus tard. Selon l’étude « Dynamique virale et durée de positivité PCR du variant SARS-CoV-2 Omicron », les infections à Omicron durent cinq jours et le pic de charge virale est inférieur à celui des deux autres variants. Cependant, d’autres recherches ont trouvé des niveaux de charge virale similaires. La réduction de la durée des infections induites par Omicron pourrait être liée à la vaccination de masse, due à la fois aux vaccins et à une circulation virale importante.

Crédit : New York Times

Transmissibilité

La contagiosité de la variante Omicron est estimée à plus de cinq fois celle de la variante Delta, qu’elle a supplantée.

Gravité de l’infection

Plusieurs études ont observé que les patients infectés par le variant Omicron présentaient des symptômes proportionnellement moins sévères que ceux infectés par Delta. Dans la plupart des cas, la variante apparue en Afrique du Sud provoquerait des symptômes similaires à ceux d’un rhume, comme en témoigne une étude britannique. Cette virulence réduite serait due au fait qu’Omicron affecte principalement les voies respiratoires supérieures, avec des effets limités sur les poumons, où il peut déclencher des complications potentiellement mortelles telles que la pneumonie interstitielle bilatérale et le syndrome de détresse respiratoire aiguë ou SDRA.

Crédit : New York Times

Un petit pourcentage de personnes peut encore tomber gravement malade et en raison de la propagation massive, les hôpitaux sont toujours sous pression. De plus, du fait de ses mutations, Omicron est plus efficace pour déjouer les défenses immunitaires que les variantes précédentes ; néanmoins, la vaccination (surtout si elle est complétée par le rappel) est très efficace pour prévenir l’hospitalisation et la mort.

Crédit : New York Times

Écouvillons et quarantaine

En raison de la vitesse de réplication et de la période d’incubation plus courte, il y a moins de temps pour intercepter une infection avant qu’un positif ne devienne contagieux et ne commence à propager l’agent pathogène dans la communauté. Pour cette raison, certains experts recommandent de faire un prélèvement antigénique rapide 2 à 4 jours après l’exposition, environ la moitié du temps nécessaire auparavant. En cas de contact avec un positif, bien sûr, il y a des règles à respecter et elles varient si vous êtes vacciné avec rappel, avec deux doses depuis plus ou moins de 4 mois ou si vous n’êtes pas vacciné du tout, avec des formules spécifiques pour la quarantaine, l’autosurveillance et la nécessité de prélèvements (antigéniques ou rapides) en fin de période ou lors de l’apparition des symptômes.