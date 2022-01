La super variante Deltacron n’a jamais existé : les séquences (supprimées) étaient une erreur de laboratoire

Ce qui s’est passé devrait mettre en garde contre la diffusion d’informations non vérifiées par la communauté scientifique.

Le tapage soulevé par le magazine financier Bloomberg suite à la découverte d’une prétendue nouvelle variante du Sars-Cov-2 surnommée Deltacron, il convient de mettre en garde contre la diffusion d’informations non vérifiées par la communauté scientifique. C’est la conclusion à laquelle parvient la revue scientifique La nature qui a reconstitué ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, rejetant l’histoire comme une erreur due à une contamination lors de la procédure d’analyse en laboratoire.

« Alors que certains chercheurs applaudissent le système pour avoir rapidement repéré une éventuelle erreur de séquençage, d’autres avertissent que les événements devraient servir d’avertissement sur la propagation de la désinformation pendant la pandémie.« Le journal spécialisé souligne que, 72 heures après la publication des séquences sur le référentiel bien connu Gisaid, elles ont été supprimées par les chercheurs chypriotes qui les avaient initialement mises en ligne »en attendant de nouvelles enquêtes« . Faisant ainsi référence aux vérifications nécessaires qu’avant la pandémie de Covid, il était normal d’attendre avant d’annoncer des découvertes sensationnelles à la télé.

L’histoire de la super variante Deltacron

C’était en fait le 7 janvier, lorsque le virologue chypriote Leondios Kostrikis avait déclaré à une chaîne de télévision locale que son groupe de recherche à l’Université de Chypre à Nicosie avait identifié plusieurs génomes du Sars-Cov-2 qui avaient des éléments des variantes Delta et Omicron , désignant le nouveau mutant comme Deltacron. La même équipe avait mis en ligne 25 séquences sur Gisaid le même jour et, quelques jours plus tard, 28 autres, pour un total de 52. Le 8 janvier, le magazine Bloomberg rapporté la nouvelle qu’en quelques heures, il était devenu une préoccupation internationale.

La réponse de la communauté scientifique a cependant été rapide. Celui étiqueté comme une nouvelle variante, et soupçonné d’être un hybride en raison de la recombinaison de Delta et d’Omicron, était probablement le résultat d’une contamination en laboratoire. Nous venons de Netcost-security.fr nous en parlions aussi ici, rapportant immédiatement les voix des experts qui soupçonnaient qu’il s’agissait d’une erreur lors du séquençage. Parmi eux, Krutika Kuppalli de l’Université de Californie du Sud et membre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui dans un tweeter a commenté : « Le Deltacron n’existe pas. Omicron et Delta n’ont pas formé une super variante« .

Deltacron est une erreur de laboratoire

A la base de cette déduction, les méthodes de séquençage spécifiques, valables pour tout génome, et qui dépendent de apprêt, ou de courts fragments d’ADN qui sont utilisés pour relier le point de départ du génome à séquencer. Cependant, le variant Delta présente une mutation du gène S qui réduit la capacité de certaines amorces à s’y lier, rendant plus difficile le séquençage de cette région du génome. Comme l’explique Jeremy Kamil, virologue à la Louisiana State University Health à Shreveport, Omicron ne partage pas cette mutation, donc si l’échantillon est contaminé, le gène Spike séquencé peut sembler similaire à celui d’Omicron.

Malgré ces raisons, la nouvelle d’un super mutant Deltacron a trouvé une large place sur les réseaux sociaux. « Les scientifiques doivent faire très attention à ce qu’ils disent« Dit un La nature un virologue qui a préféré rester anonyme pour ne pas être mêlé à la polémique. « Quand tu dis quelque chose, les frontières ne peuvent pas être fermées« .

Ce qui s’est passé doit donc servir d’avertissement sur les dangers de la désinformation pendant la pandémie. Les erreurs de séquençage et les contaminations sont très fréquentes et ne devraient pas nous surprendre, a déclaré Cheryl Bennett, une responsable de la fondation qui gère la plateforme Gisaid, qui a ajouté : « Tirer des conclusions hâtives sur les données qui viennent d’être mises à disposition par des laboratoires qui sont soumis à une pression de temps considérable pour générer des données en temps opportun n’est d’aucune utilité en cas d’urgence.« .