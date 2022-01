Parce qu’indiquer les calories sur le menu peut ne pas aider contre l’obésité

Selon les experts, fournir des informations sur les calories ne résoudrait pas le problème, car l’obésité n’est pas combattue simplement en mangeant moins.

Un Big Mac contient 508 calories. Et un grand grill mixte avec frites en compte environ 2 000. Mais savoir combien de calories il y a dans chaque repas peut ne pas aider à lutter contre l’obésité. C’est ce que soulignent certains experts qui, avec l’introduction de la nouvelle législation qui obligera au Royaume-Uni tous les bars et restaurants gérés par des entreprises de plus de 250 salariés à indiquer les calories des différents plats au menu, soutiennent que la nouvelle mesure n’encouragera pas les gens à faire des choix plus sains et plus éclairés, ni n’encouragera les restaurateurs à offrir des portions plus équilibrées.

En d’autres termes, le simple fait d’indiquer les calories n’aiderait pas contre l’obésité car le problème des kilos en trop est beaucoup plus complexe et difficile à aborder, comme cela a été démontré dans des pays comme les États-Unis, où la mesure a été introduite en 2018 et une étude menée l’année dernière sur 59 chaînes de restaurants a révélé qu’il n’y avait aucun changement dans le nombre moyen de calories sur les menus, bien que les plats introduits après 2018 aient en moyenne une teneur en calories inférieure.

Selon Stuart Flint, professeur agrégé de psychologie de l’obésité à l’Université de Leeds et directeur d’Obesity UK, l’indication des calories « peut ne pas aider« En résolvant le problème. « Voulons-nous dire aux gens de ne regarder que les calories ?» déclare l’expert dans un entretien avec Gardien. « Une barre de chocolat contient moins de calories qu’un repas équilibré, mais voulons-nous que les gens mangent une barre de chocolat et sautent le repas ? Il ne s’agit pas toujours de réduire la quantité de nourriture que nous mangeons« .

Flint a déclaré que des choses comme les publicités de restauration rapide, le manque d’espace d’exercice en plein air et la stigmatisation liée à l’obésité sont toutes aussi importantes, comparant la nouvelle mesure des calories à la taxe sur les sodas sucrés, qui affecte les boissons gazeuses contenant plus de sucre. Ce dernier a été introduit en 2018 au Royaume-Uni, dans l’espoir que les clients réduiraient leur consommation et, d’autre part, que les producteurs diminueraient les quantités de sucre présentes chez eux. L’application de la règle a entraîné une réduction moyenne d’environ 30 grammes de sucre par famille et par semaine, soit six cuillères à café, selon les estimations du Center for Diet and Activity Research de Cambridge. « Mais qui consomme moins de sucre ? – dit Flint -. Aucune donnée ne permet de dire que les enfants obèses, ou même les personnes obèses, consomment moins de sucre.« .

« Réalité – exhorte l’expert – est qu’au Royaume-Uni, nous avons eu 14 politiques au cours des 20 dernières années liées à l’obésité, qui n’a pas diminué, mais a augmenté. Et la raison en est que la plupart d’entre eux se concentrent sur le changement individuel. L’obésité est très complexe. S’il était simple de le contrecarrer en mangeant moins ou plus, les gens ne prendraient pas autant de poids que nous en avons actuellement et les gens pourraient perdre du poids plus facilement.« .