La fusée Falcon 9 de SpaceX touchera la Lune en mars

Après avoir rempli sa mission, la fusée SpaceX, de 14 mètres et d’environ 4 tonnes, a été abandonnée dans l’espace et est restée en orbite autour du Soleil sans pouvoir être observée. Jusqu’au début de 2022, il a été retrouvé par les caméras d’un observatoire, quelques instants avant une approche de la Lune le 5 janvier. Au début, on pensait qu’il s’agissait d’un astéroïde, mais avec d’autres observations effectuées dans les nuits suivantes, il a été conclu qu’il s’agissait du deuxième étage du Falcon 9, identifié comme NORAD 40391.

Vue d’artiste du deuxième étage de la fusée Falcon 9

Image : Space X

Chaque fois qu’un objet artificiel est identifié lors de recherches d’astéroïdes proches de la Terre, les données de ces observations sont envoyées au projet Pluton, qui conserve et partage ces données avec d’autres observatoires pour éviter qu’elles ne soient à nouveau confondues avec des astéroïdes à l’avenir.

Ce mardi 21 janvier, une circulaire publiée par Pluto Project annonce que le 3 mars, cette fusée devrait percuter la Lune, l’impact étant prévu à 12:25:39 Temps Universel (09:25:39 heure de Brasilia). Selon Project Pluto, qui a également publié les coordonnées lunaires où la fusée devrait être « enterrée », l’impact est certain, et la marge d’erreur dans ces calculs n’est que de quelques secondes et quelques kilomètres.

Un impact sans précédent dans l’histoire ne sera pas visible depuis la Terre

Ce sera la première fois qu’un débris spatial heurtera accidentellement notre satellite naturel. La Lune avait déjà été touchée par une fusée auparavant : c’est en 2009, lors de la mission LCROSS de la NASA, qu’elle a lancé une fusée et une sonde spatiale contre sa surface pour tenter d’y prouver l’existence d’eau.

Mais à ce moment-là, l’impact était prémédité et surveillé par le vaisseau spatial LRO en orbite autour de la Lune. Désormais, cet impact sera complètement accidentel, et on ne sait pas encore s’il sera possible de le surveiller de quelque manière que ce soit.