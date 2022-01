Le Brésilien découvre 25 astéroïdes, l’un d’eux est rare et pourrait se diriger vers la Terre

L’étudiante en médecine Verena Paccola Menezes, 22 ans, aime passer son temps entre les microscopes et les télescopes. Alors que le premier l’a aidée à devenir neurochirurgienne, le télescope a montré la médecine spatiale. C’est alors qu’elle découvre 25 astéroïdes et l’un d’entre eux est classé comme rare en raison de l’orbite différente qu’il peut avoir en direction de la Terre.

Tout au long de sa vie, le cours d’infirmière technique a été suivi au lycée, à Unicamp entre 2015 et 2017. À ce moment-là, elle a eu des contacts avec le milieu hospitalier puis, déjà diplômée, elle a commencé à faire des recherches dans le domaine de l’informatique en neurosciences. pour les enfants sur le spectre autistique à l’hôpital Albert Einstein (SP).

« La science a toujours été présente dans ma vie. Je ne me souviens même pas quand je me suis intéressé. Je plaisante en disant que je suis né scientifique parce que, pour moi, faire de la science et être scientifique, c’est poser des questions, interroger le monde et chercher les réponses par soi-même, sans se contenter du superficiel. J’ai toujours vécu ainsi. J’ai toujours été un enfant très curieux de découvrir le monde », a déclaré l’étudiant en médecine à l’Université de São Paulo (USP).

En 2019, elle a représenté le Brésil à l’Assemblée de la jeunesse aux Nations Unies (ONU) et a également déménagé au Canada, où elle a commencé un diplôme en neurosciences. De plus, Verena s’est retrouvée dans un nouveau passe-temps : l’astronomie.

« J’ai vraiment aimé ça. Après la formation, j’ai commencé à utiliser le logiciel qu’ils utilisent pour chasser les astéroïdes. J’ai reçu des images prises à travers un télescope à Hawaï. Chaque paquet d’images prises par le télescope était composé de quatre images prises en quelques secondes. J’ai pris ce paquet d’images et je l’ai jeté dans le logiciel qui les a flashé encore et encore dans l’ordre. Comme ils avaient un décalage horaire, on pouvait dire si quelque chose se déplaçait dans l’espace », a-t-il décrit.

Dès que Verena trouvait quelque chose en mouvement, elle analysait numériquement l’objet pour voir s’il correspondait aux modèles d’un astéroïde. Si le résultat était positif, elle générait un rapport et l’envoyait au centre international qui étudie cela à Harvard (USA) et dans la foulée, elle découvrait 25 nouveaux astéroïdes.