Que se passera-t-il après Omicron ? Ce que disent les experts

Après la vague d’infections poussée par la version la plus contagieuse du coronavirus, il devrait y avoir une période de faible circulation virale, avec une baisse continue du nombre de cas de mars au printemps ou peut-être jusqu’à l’été.

Si l’onde Omicron est surmontée rapidement, comme le pensent de nombreux experts, il y aura un « période calme», avec une baisse continue du nombre de cas de mars au printemps ou peut-être jusqu’à l’été. En résumé, c’est ce qui devient aux États-Unis l’hypothèse partagée par d’éminents experts des agences fédérales, des universitaires et des responsables locaux de la santé publique, qui regardent avec confiance vers l’avenir. Les signes d’un refroidissement de la courbe de contagion, qui aux États-Unis montre une réduction d’au moins 10% des infections dans 14 États au cours de la semaine dernière, semblent indiquer que la vague poussée par Omicron a culminé dans les zones les premières touchées par le nouveau variante, comme Boston et New York, bien que le virus sévit dans plusieurs autres régions du pays.

Pour étayer l’hypothèse d’un post-Omicron à faible circulation virale, ce qui se passe en Afrique du Sud, où le nouveau variant a été initialement identifié en novembre et, une fois l’infection culminée, les cas ont rapidement diminué. Cette même tendance est également observée au Royaume-Uni, incitant les experts à penser que ce même scénario se produira presque partout. « Je prévois qu’à court terme, quatre à six semaines, ce sera encore assez difficile – dit au CNN Dr John Swatzberg, expert en maladies infectieuses et professeur émérite à l’Université de Californie -. Nous arriverons vers la mi-février avant de vraiment commencer à voir que les choses s’améliorent« .

Swartzberg estime que de mars au printemps ou jusqu’à l’été, nous serons confrontés à une phase calme comme l’année dernière, avec une baisse continue du nombre de cas. « Il y aura un sentiment d’optimisme et nous pourrons alors faire plus de choses dans notre vie – a ajouté l’expert -. Je pense que mai ou juin seront vraiment bons. je suis assez optimiste« .

Une partie de son optimisme découle du fait qu’il y aura une population beaucoup plus importante qui pourra compter sur un certain niveau d’immunité, compte tenu du nombre croissant de personnes vaccinées et à trois doses, et de celles qui ont contracté l’infection pendant la vague d’Omicron. « En général, le niveau d’immunité de notre population sera beaucoup plus élevé, et cela nous aidera non seulement avec Omicron et Delta, s’ils circulent encore, mais pourra nous aider avec toutes les nouvelles variantes. – Swartzberg a dit -. Dans quelle mesure, dépendra de la disponibilité des médicaments pour intervenir« .

En effet, le coronavirus SARS-Cov-2 ne disparaîtra probablement jamais complètement. « J’anticipe pleinement le retour d’une autre version du virus – a déclaré Yvonne Maldonado, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Stanford -. Ce sont les scénarios qui apportent vraiment une incertitude sur ce qui va suivre. Aucun de nous n’avait prévu Omicron. Bien qu’il y ait des indices, nous ne nous attendions pas exactement à ce qui s’est passé« .

La prochaine variante de Covid

Bien qu’il existe des modèles de maladies et d’infections des pandémies passées, la façon dont la variante d’Omicron est apparue suggère que « ce qui va se passer ensuite n’est pas du tout clairA déclaré le Dr George Rutherford, épidémiologiste à l’Université de Californie à San Francisco. Selon l’expert, le virus pourrait progressivement muter, comme cela s’est produit avec les variantes Alpha et Beta, ou faire un saut évolutif plus important, comme observé avec Delta et Omicron.

Avec le recul, un exemple qui pourrait donner des indications sur ce que seront les prochaines phases de la pandémie, serait celui lié au virus de la grippe H1N1, responsable de l’une des pires épidémies de l’histoire, la Spagnola qui éclata en 1918 : au fois, le virus a infecté un tiers de la population mondiale et tué 50 millions de personnes. Cette pandémie a finalement pris fin, mais le virus est toujours parmi nous aujourd’hui. « Cet agent pathogène était l’arrière-arrière-grand-père de tous les virus H1N1 que nous voyons chaque année – Maldonado a expliqué -. Ils ont rapporté de nombreuses mutations depuis lors, mais ces virus sont de la même souche. Il est donc possible que Sars-Cov-2 fasse également une chose similaire« .

Dans ce scénario, souligne Maldonado, nous devrions nous concentrer sur la protection des personnes vulnérables aux maladies graves en veillant à ce que ces personnes soient vaccinées et aient accès aux anticorps monoclonaux et aux antiviraux. Selon l’expert, les sociétés de vaccins devraient développer des formulations spécifiques pour les variantes, afin que les gens puissent se faire vacciner contre Covid chaque année. Et les pays devraient également améliorer les tests. « Les médicaments oraux et monoclonaux ne sont pas bons à moins que les gens sachent qu’ils sont positifsdit Swartzberg.

Un scénario intermédiaire serait qu’il n’y aurait pas assez d’antiviraux ou de monoclonaux pour guérir les personnes qui tombent malades, et les fabricants de vaccins ne seraient pas en mesure de développer assez rapidement des formulations spécifiques pour de nouvelles variantes. Au pire, de futures variantes pourraient échapper à la protection des vaccins et des traitements. « Je pense que ce scénario est le moins probable« Indique Maldonato.

Un espoir également partagé par Anthony Fauci, directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des États-Unis, qui a néanmoins déclaré ne pas pouvoir faire de prévision statistique sur la possibilité que cela se produise. « Alors espérons le meilleur, et préparons-nous au pire » Fauci a dit.