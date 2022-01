La troisième dose est efficace à 90 % contre les hospitalisations pour le variant d’Omicron

C’est ce qu’indiquent les nouvelles données publiées par le CDC qui montrent également que la troisième dose protège davantage les personnes âgées de 50 ans et plus de l’infection que le premier cycle de vaccination.

La troisième dose est une protection fondamentale contre les maladies graves : de nouvelles données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis montrent que la dose de rappel des vaccins Pfizer et Moderna non seulement réduit le risque d’infection à Omicron mais est de 90 % efficace contre l’hospitalisation. Les nouvelles données montrent également que la troisième dose protège plus que le premier cycle de vaccination contre le risque de contagion et de décès chez les personnes âgées de 50 ans et plus.

Ces nouveaux résultats sont basés sur trois nouvelles études menées par le CDC, dont une qui a examiné les admissions et les accès aux services d’urgence et aux cliniques de soins d’urgence dans dix États du 26 août 2021 au 5 janvier 2022. Les données de cette analyse ont révélé que l’efficacité de la vaccination contre l’hospitalisation causée par le variant d’Omicron a chuté à 57 % chez les personnes ayant reçu la deuxième dose pendant plus de six mois, mais la dose de rappel a ramené la protection à 90 % .

Il n’a pas encore été précisé si la protection conférée par la troisième dose peut diminuer avec le temps, mais les experts pensent que le rappel réduit le risque d’infection au moins dans la première phase, comme l’a noté le Dr Natalie Dean, biostatisticienne à l’Université Emory en Atlanta. « Force est de constater que toutes ces estimations de la protection conférée par la troisième dose contre Omicron concernent des personnes récemment vaccinées. – dit l’expert -. On se demande quelle est la durée de cette protection« .

Dans une analyse distincte, le CDC a constaté qu’en décembre, les Américains non vaccinés âgés de 50 ans et plus étaient environ 45 fois plus susceptibles d’être hospitalisés que les personnes vaccinées ayant reçu la troisième dose.

Actuellement, aux États-Unis, la dose de rappel est recommandée pour toutes les personnes de 12 ans et plus après cinq mois après les deux premières doses de Pfizer et Moderna ou deux mois après une dose du vaccin Johnson & Johnson. Cependant, moins de 40% des Américains avec le premier tour ont reçu la troisième dose.