Vous avez l’habitude de photographier votre propre plat pour le publier sur les réseaux sociaux ? Si vous ne le faites pas, vous connaissez au moins beaucoup de gens qui aiment enregistrer leurs repas avant de les déguster. Le programme argentin de la Wildlife Conservation Society (WCS) a publié une vidéo d’un pingouin nageant et dévorant des poissons – et l’enregistrement a été réalisé par lui-même, dans le meilleur style nourriture.

L’étonnante vidéo sous-marine a été prise par un manchot papou mâle équipé d’une caméra spéciale. Dans l’enregistrement, il est possible de voir l’animal plonger très rapidement – après tout, c’est l’oiseau le plus rapide de la planète sous l’eau – à travers le banc de sardines avec une agilité impressionnante. D’autres manchots peuvent également être vus au loin, ainsi que des cormorans plongeurs et des albatros.

Selon WCS, l’enregistrement a été réalisé sur le canal Beagle, dans la région argentine connue sous le nom de Tierra del Fuego, où le programme soutient la conservation des manchots depuis plus de 20 ans.

Donnée par le projet Tawaki, la caméra a été placée sur le pingouin dans le cadre d’une étude collaborative sur l’écologie alimentaire menée par WCS Argentine, en collaboration avec le Fonds de recherche antarctique et le projet Tawaki. L’étude compare l’écologie alimentaire des manchots papous (Pygoscelis papua) d’Argentine et du manchot aux yeux jaunes (Megadyptes antipodes) de Nouvelle-Zélande.

Les manchots papous recherchent généralement leur nourriture près du fond marin, mais des images ont révélé que s’ils rencontrent une offre d’appâts en cours de route, ils ne manqueront pas l’occasion de s’en nourrir.

Le programme WCS travaille à la conservation de plusieurs espèces de manchots

« Nous étions fascinés de voir la communauté d’oiseaux marins du canal Beagle se nourrir de cet incroyable banc de sardines. Nous avons écrit dans de nombreux journaux que la communauté d’oiseaux de mer du canal Beagle dépend des sardines, mais c’est la vraie preuve, et maintenant c’est confirmé et avec une star derrière la caméra : le pingouin », a déclaré Andrea Raya Rey, associée de recherche WCS Argentine et personnel du Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET).

WCS travaille à la conservation des manchots dans toute la région du cône sud de l’Amérique du Sud, promouvant la création et la gestion efficace des aires marines et côtières protégées habitées par eux.

En outre, WCS travaille avec des pratiques de gestion intégrée des terres qui améliorent la protection des colonies d’élevage en captivité. WCS collabore au suivi de la population de manchots de Magellan en Argentine depuis plus de trente ans, et étudie les besoins alimentaires et l’utilisation spatiale de l’environnement marin de diverses espèces (rockhopper, gentoo, Magellanic) à travers la Patagonie pour favoriser l’aménagement de l’espace marin.

