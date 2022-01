En bon Italien, le Vésuve ferait-il une « sieste » prolongée ?

Dans leur étude, qui vient d’être publiée dans la revue Avancées scientifiques, des chercheurs travaillant avec l’auteur principal Jörn-Frederik Wotzlaw et le professeur de l’ETH Zurich Olivier Bachmann ont déterminé l’âge des cristaux de grenat présents dans les dépôts volcaniques.

Un tel minéral se développe sur des matériaux stockés dans la chambre magmatique dans la croûte supérieure des couches qui se trouvent sous le Vésuve. Selon les scientifiques, connaître l’âge de ces cristaux permet de déduire combien de temps le magma a résidé dans la chambre avant que le volcan ne le recrache.

Le grenat (la pierre, pas l’artefact de guerre, soyons clairs) n’est pas un choix courant pour déterminer l’âge de l’éjection volcanique. Les chercheurs utilisent généralement des zircons, qui sont de petits minéraux accessoires trouvés dans de nombreuses roches ignées. Cependant, le magma du Vésuve est trop alcalin pour cristalliser les zircons, mais il est riche en grenats.

Pour déterminer l’âge des grenades, les chercheurs ont utilisé les éléments radioactifs uranium et thorium. En utilisant le rapport des isotopes de l’uranium 238 au thorium 230, ils peuvent calculer l’âge de cristallisation des minéraux.

Les grenades de cette étude proviennent de matériaux que l’équipe a collectés à des endroits où les dépôts volcaniques des quatre éruptions susmentionnées sont exposés à la surface et accessibles pour l’échantillonnage.

Connaissant l’âge des grenades, les chercheurs ont découvert que le type de magma le plus explosif du Vésuve (le magma dit « phonolétique ») est stocké dans un réservoir de la croûte supérieure pendant plusieurs milliers d’années avant l’afflux de magma plus vierge et plus chaud. de la surface de la Terre, la croûte inférieure déclenche une éruption.

Pour les deux événements les plus récents, les chercheurs ont déterminé que le magma folklorique avait résidé dans la chambre pendant environ 5 000 ans. Quant aux deux premiers événements, il n’a été stocké dans ce réservoir que pendant environ mille ans. Pour les quatre éruptions, le temps de résidence du magma follitique dans la chambre de la croûte supérieure coïncide avec les périodes d’accalmie du Vésuve.

Un réservoir de magma phonolétique semble avoir presque toujours existé sous le Vésuve au cours des 10 000 dernières années. La question est de savoir si cela pourrait alimenter une éruption dangereuse comme celle d’il y a 3 950 ans ou celle qui a détruit Herculanum et Pompéi.

Les relevés sismiques indiquent qu’il existe en effet un réservoir à une profondeur d’environ six à huit kilomètres sous le Vésuve. Cependant, la composition du magma qu’il contient ne peut pas être déterminée à l’aide de la technologie sismique.

Cratère du volcan endormi sur le mont Vésuve.

Comme le mont Vésuve produit principalement du magma primitif («mafique») depuis 1631, les chercheurs pensent qu’il est peu probable que de la lave phonolétique différenciée s’accumule actuellement. « La dernière éruption majeure de 1944 remonte à près de 80 ans, ce qui pourrait bien être le début d’une période de repos (calme) prolongée au cours de laquelle du magma différencié peut s’accumuler. Pourtant, une éruption dangereuse comparable à celle de 79 avant notre ère a probablement besoin que la période de repos dure beaucoup plus longtemps », explique Wotzlaw.

Le volcan est surveillé 24 heures sur 24

Si du magma majoritairement mafique est éjecté dans les prochaines décennies, cela pourrait indiquer que le corps magmatique détecté par les levés sismiques n’est pas composé de lave différenciée et qu’il n’en existe actuellement aucune sous le Vésuve.

« C’est pourquoi nous pensons qu’il est plus probable qu’une éruption explosive majeure du Vésuve ne se produise qu’après une période de repos de plusieurs siècles », explique Bachmann. Wotzlaw ajoute : « Cependant, des éruptions plus petites mais toujours très dangereuses comme celle de 1944 peuvent se produire après des périodes de repos plus courtes. Une prédiction précise de la taille et du style des éruptions volcaniques jusqu’à présent n’est pas possible. Prem, le réveil des réservoirs de magma sous les volcans est désormais reconnaissable par la surveillance.

Pour éviter les mauvaises surprises, le Vésuve et son activité sont surveillés 24h/24. L’Institut national italien de géophysique et de volcanologie mesure tous les tremblements de terre autour des volcans, analyse les gaz émis par les fumerolles et observe la déformation du sol, qui sont des indicateurs de l’activité souterraine. Un plan d’urgence est également en cours d’élaboration sur la manière d’évacuer la grande région de Naples si la surveillance conclut qu’une éruption est imminente.

*Common Era (EC) et Before the Common Era (EC) sont les nomenclatures mises à jour pour les termes Before Christ (BC) et After Christ (AD)

