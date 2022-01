Le nettoyage du tube de collecte obstrué du rover Persévérance commence avec succès

Lundi, la caméra WATSON, l’instrument scientifique du rover, a imagé le carrousel et ses rochers – et a également pris des photos du sol sous le rover pour établir exactement ce qui s’y trouvait avant le lancement de toute stratégie de récupération appliquée.

« Plus tard le même jour, nous avons fait pivoter le foret du carrousel d’environ 75 degrés avant de le remettre dans sa position d’origine. Les images WATSON ont montré que les deux roches du haut ont été éjectées au cours du processus », a déclaré la NASA dans le communiqué.

Selon les scientifiques de l’agence, le lendemain, ils ont reçu la deuxième série d’images du sol sous le rover, qui montrent deux nouvelles roches. Cela signifie que les roches éjectées du trépan du carrousel ont été déposées à la surface de Mars comme prévu.

Une partie des échantillons est éjectée du foret rotatif à percussion du rover. Les images de cette animation ont été collectées par l’instrument Mastcam-Z. Image : NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS.

Toujours selon la NASA, les deux autres pierres, situées au fond du carrousel, subsistent. « Il est intéressant de noter que certains des tests initiaux effectués sur Terre indiquent que l’emplacement des deux pierres restantes ne pose peut-être pas de problème significatif avec le fonctionnement du carrousel, mais nous poursuivons les analyses et les tests pour le confirmer. »

Samedi (15), l’équipe a réalisé une expérience en utilisant la perceuse rotative à percussion de Persévérance. Après que le bras robotique du rover ait guidé le trépan avec l’extrémité ouverte du tube échantillon 261 à un angle d’environ 9 degrés sous l’horizontale, l’arbre de forage du rover a tourné puis s’est étendu.

« Notre remarquable instrument Mastcam-Z (qui a une capacité vidéo précédemment utilisée pour documenter certains des vols d’Ingenuity) a capturé l’événement. Les images de l’expérience montrent une petite quantité d’échantillon de matériau tombant du tube de forage », a expliqué l’équipe. « Plus tard le même jour martien, la foreuse a été positionnée verticalement sur ‘issole’ (la roche qui a fourni la dernière carotte) pour voir si un échantillon supplémentaire tomberait sous la force de gravité. »

Cependant, selon les scientifiques, l’image Mastcam-Z prise de l’intérieur du tube après cette manœuvre a montré qu’il contenait encore des échantillons. Étant donné qu’une partie de l’échantillon avait déjà été perdue, l’équipe a décidé qu’il était temps de remettre le reste au sol et de vider complètement le tube pour le préparer à une autre éventuelle tentative de collecte.

Les défis inattendus font partie des missions

Plus tôt cette semaine, l’équipe a effectué une autre opération de forage rotatif à percussion dans le but de déloger plus de matériau du tube. « Avec l’extrémité ouverte du tube toujours pointée vers la surface, nous avons essentiellement secoué les rochers hors du tube pendant 208 secondes. » Comme indiqué précédemment, les images Mastcam-Z prises après l’événement ont montré que certains échantillons ont été déversés avec succès sur la surface, et que d’autres continuent.

L’équipe examine toujours les données et discute des prochaines étapes. « Comme toutes les missions vers Mars, nous avons eu des défis inattendus », indique le communiqué de l’agence. « Nous nous attendons au même résultat cette fois-ci – en prenant des mesures progressives, en analysant les résultats et en allant de l’avant, nous prévoyons de relever pleinement ce défi et de revenir à l’exploration et à l’échantillonnage à Jezero Crater. »

