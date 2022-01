Une étude partage les détails du « kofun », les tombes interdites du Japon

Une étude italienne a réussi à recueillir des informations intéressantes sur la Kofungigantesques tombes construites dans le Japon ancien, dont l’accès est pour la plupart interdit au public car elles ont appartenu aux familles régnantes du pays pendant plusieurs siècles.

En raison des restrictions imposées par le gouvernement japonais, l’étude en question a été réalisée à l’aide d’images satellites. Une autre raison de la difficulté de rechercher des tombes anciennes est leur grand nombre : dans tout le Japon, il y a 161 550 tombes, selon une enquête de l’Université de Hyogo.

Les kofun sont d’immenses tombes habituellement liées au Japon impérial : à l’époque, elles servaient à enterrer les régents, leurs proches et les familles qui leur étaient liées. Aujourd’hui, l’accès à la plupart d’entre eux est interdit (Image : Okayama-kanko.co.jp/Handout)

La nouvelle étude, menée par le Politecnico di Milano, révèle, par exemple, que tous les kofun suivent la direction de l’arc du Soleil lorsqu’il se lève – une vénération pour la déesse Amaterasu, considérée par les Japonais comme l’une de leurs principales divinités, fille d’Izanagi. , le créateur ; et sœur de Tsukuyomi (divinité de la lune) et Susanoo (divinité de la tempête, ainsi que chef (ou l’un des chefs) du royaume paradisiaque de Takamagahara.

L’une des tombes – appelée Daisen Kofun – est attribuée à l’empereur Nintoku, le 16ème de la dynastie, cependant, bien que la plupart des Japonais considèrent son existence comme un fait (ils l’appellent « Le Saint Empereur » pour sa renommée d’extrême gentillesse), les historiens ne sont pas encore parvenus à lui attribuer un ligne de durée de vie. « Votre » kofun, cependant, fait partie de la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, en plus d’être le plus grand de tous, à 486 mètres (m) de long et 36 m de haut.

L’équipe de recherche, dirigée par Norma Baratta, Arianna Picotti et Giulio Magli, a découvert que leur orientation ne se produit pas par hasard : en fait, aligner leurs arcs d’entrée au lever du soleil (ou, dans certains cas, la position de la Lune) est une tradition. qui remonte à la période impériale japonaise. Dans les temps anciens, les empereurs étaient considérés comme des descendants directs d’Amaterasu.

La plupart des kofun ont également cette forme de trou de serrure. La compréhension de la mythologie japonaise est que la clé symbolise le pouvoir et l’autorité.

L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique Télédétection.

