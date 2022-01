Un groupe de scientifiques s’oppose au « raccourcissement du soleil » pour lutter contre le réchauffement climatique

Une des solutions proposées pour réduire le réchauffement climatique est l’action de projeter des aérosols dans l’atmosphère, afin de réduire l’entrée de chaleur et de lumière et, par conséquent, de refroidir un peu la Terre.

Cette solution de « réduction du soleil » a un nom – la géo-ingénierie – mais tout comme elle a des partisans, elle a aussi des détracteurs qui prétendent qu’une telle pratique entraînerait des « conséquences imprévues massives » sur la planète.

Lire aussi

La réduction de l’incidence de la lumière solaire et de la chaleur du Soleil – connue sous le nom de « géo-ingénierie solaire » – est l’une des nombreuses propositions visant à contenir le réchauffement climatique : en réalité, cependant, « réduire le Soleil » peut avoir des conséquences encore plus imprévisibles (Image : courtneyk/iStock)

Un groupe de 60 scientifiques a signé une lettre ouverte, adressée aux gouvernements de plusieurs pays du premier monde, suggérant qu’ils interdisent toute proposition de géo-ingénierie, rendant ainsi illégale toute tentative de « réduire le soleil ».

« Nous comprenons en particulier que la pratique de la géo-ingénierie solaire à l’échelle planétaire n’est pas gouvernable dans un système politique global inclusif, et ne rend pas justice au système politique international actuel », indique la lettre. « Par conséquent, nous exhortons les gouvernements et les Nations Unies à agir et à exercer un contrôle politique immédiat et efficace sur le développement de toute technologie de géo-ingénierie solaire. »

Le document justifie sa position en affirmant que la science de la géo-ingénierie n’a pas encore été suffisamment étudiée et que la réduction uniforme de la température par plusieurs pays de la planète aura des conséquences différentes pour chacun d’eux.

Scientifiquement parlant, cela a du sens : aujourd’hui, il n’y a aucun moyen de dire que la géo-ingénierie solaire réduira plus ou moins de degrés de température dans des parties spécifiques de la planète. C’est un fait que le réchauffement climatique nous affecte dans notre ensemble (il y a « global » dans le nom, après tout…), mais il y a des pays qui sont mieux et moins bien préparés à faire face aux variations climatiques.

Jusqu’à présent, personne n’a répondu à la lettre, qui a été publiée dans son intégralité dans la revue scientifique Les fils du changement climatique.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !