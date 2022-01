Oui, Starlink entrave toujours la recherche d’astéroïdes près de la Terre

Dans une revue de la collection elle-même, l’observatoire Installation transitoire de Zwicky (ZTF) a révélé que ses images avaient été perturbées par les satellites Starlink, la plate-forme Internet SpaceX d’Elon Musk.

Selon le matériel publié, les satellites Starlink laissent des traces qui rendent difficile la recherche d’astéroïdes proches de la Terre, ainsi que l’observation de supernovae et d’autres événements dont les affichages sont de très courte durée – deux spécialisations dans lesquelles le ZTF travaille avec une plus grande emphase.

Ce n’est pas Photoshop : la trace près du centre de l’image est en fait une traînée laissée par un satellite Starlink – l’observatoire ZTF, en Californie, affirme que la plateforme SpaceX perturbe l’observation de l’espace (Image : ZTF / Divulgation )

La corrélation avec Starlink n’est pas pour rien: ZTF revoit sa propre collection depuis avant 2019, mais ce n’est que cette année-là que de telles «traces» ont commencé à apparaître dans ses images – précisément la même année que SpaceX a commencé à lancer son ambitieux projet de constellation de satellites.

Le ZTF opère en Californie depuis 2017. Fondamentalement, son travail consiste à ouvrir son objectif toutes les 48 heures, à la recherche de signes d’occurrences de supernova ou d’astéroïdes proches de la Terre (NEA). Selon eux, les images captées au lever ou au coucher du soleil sont les plus compromises – dans les chiffres publiés par l’observatoire dans un communiqué, 0,5 % des images ont été perturbées en 2019, et 20 % d’entre elles fin 2021.

La situation ne semble pas s’améliorer : SpaceX poursuit un plan ambitieux d’extension de son réseau internet, et prévoit de lancer un total de 12 000 satellites – dont 1 469 sont déjà là-haut, en pleine opération (le nombre total de lancements, cependant, est proche de 2 mille).

« Nous ne nous attendons pas à ce que les satellites Starlink perturbent les images en dehors des heures de début et de fin du Soleil, mais si la constellation de satellites d’autres sociétés entre sur des orbites plus élevées, cela pourrait causer des problèmes pour n’importe quel point d’observation », a-t-il déclaré. auteur principal de l’étude et ancien chercheur postdoctoral à Caltech, qui coordonne le fonctionnement du ZTF.

Si, d’une part, l’entreprise d’Elon Musk a causé des maux de tête, d’autre part, l’étude en fait également l’éloge. Depuis qu’il a soulevé ce problème il y a des mois, SpaceX a installé des visières réfléchissantes sur ses satellites, ce qui a permis de réduire ce problème d’environ cinq fois. Selon Tom Prince, co-auteur et professeur à Caltech, seuls 0,1 % des pixels d’une image sont endommagés par des lignes envahissantes.

« Il y a une petite chance que nous manquions un astéroïde ou un autre événement caché derrière un sillage de satellite, mais par rapport à l’impact provoqué par la météo – comme un ciel nuageux, par exemple – ces effets sont mineurs pour le ZTF. » a déclaré. Prince.

L’observatoire n’est cependant pas le premier à se plaindre que l’action des satellites Starlink influence négativement les travaux astronomiques : en décembre 2021, l’agence spatiale européenne (ESA), a déclaré que la plateforme internet de SpaceX occupait trop d’espace disponible… dans l’espace. Le nouvellement assermenté directeur général de l’agence, Josef Aschbacher, a même affirmé qu’il allait « couper les ailes » du PDG milliardaire.

Musk, cependant, a nié que ses satellites aient causé des problèmes.

