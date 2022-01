La fonte du «glacier de la fin du monde» est déjà irréversible, selon un scientifique

David Holland, un scientifique de l’atmosphère à l’Université de New York, a quelque chose de moins qu’agréable à dire : l’une des plus grandes structures de glace du monde se décompose plus rapidement que nous ne pouvons le faire pour l’arrêter – la fonte du « glacier apocalyptique » à juste titre. ” est déjà irréversible, selon l’expert.

« End of the World Glacier » est le nom le plus connu de la calotte glaciaire du côté ouest de l’Antarctique, officiellement appelé « Glacier Thwaites ». Il s’agit d’un immense bloc de glace de près de 40 kilomètres (km) de large et 24 km de profondeur, à l’intérieur d’une chaîne de montagnes de plus de 150 km, et qui a reçu le surnom précisément parce qu’il s’agit d’un point à haut risque de destruction découlant de l’avancée du réchauffement climatique.

Lire aussi

Le «glacier de la fin du monde», le nom donné au glacier Thwaites en Antarctique, souffre beaucoup plus des effets du réchauffement climatique que nous ne le pensions (Image: British Antartic Survey/Handout)

Une étude de décembre 2021 de l’Université du Colorado-Boulder a déclaré que l’effondrement du glacier constituait « la plus grande menace d’élévation du niveau de la mer de ce siècle », notant que sa fonte entraînerait une élévation des eaux mondiales d’environ 65 centimètres (65 cm) – un scénario catastrophique pour de nombreuses communautés côtières.

Holland est à bord d’un brise-glace à proximité du glacier, étudiant sa soi-disant « langue » – le point où la paroi du glacier entre en contact avec l’eau de mer. En enquêtant sur la zone, il est en mesure de recueillir des informations pertinentes sur les niveaux de température et de salinité, ainsi que leur incidence sur la glace, ce qui lui donnera une image plus précise de la vitesse à laquelle cette glace fond.

Et ses projections ne sont pas des plus encourageantes.

« Il peut s’effondrer très rapidement, en quelques décennies. Ou cela pourrait prendre plus de temps, en siècles », a-t-il déclaré à Axios. « Et la seule façon que nous connaissons est avec cette enquête. »

En 2021, dans un article publié par le Apparence numérique, le glacier avait déjà fait l’objet d’études climatiques qui montraient à quel point il était impacté négativement par l’augmentation de la température interne de la Terre. Avant cela, au cours de la longue année 2014, la NASA elle-même avait reconnu le « point de non-retour » traversé par la structure de glace – à partir de ce moment-là, nous n’avions aucun moyen d’inverser les dommages causés par le réchauffement climatique.

Mais la fonte du « glacier de la fin du monde » pourrait faire plus de dégâts que la simple élévation du niveau de la mer. La glace de la région est constituée d’eau douce et son contact avec l’eau salée des océans peut provoquer de graves changements de température, qui à leur tour auront un impact négatif sur les populations animales côtières – comme les manchots et les otaries – ainsi que sur les poissons. et d’autres espèces confinées à la mer.

Et ce scénario est assez facile à réaliser, étant donné que le glacier s’est déjà effondré et a déversé d’énormes quantités de glace dans la mer – soit fondue, soit sous forme d’icebergs. Et plus le glacier est perdu, plus la glace qu’il contient à l’intérieur du continent est emportée dans l’océan – c’est-à-dire qu’un fait isolé peut littéralement ouvrir la porte à d’autres situations qui s’accumuleront dans des dégâts plus étendus.

« Je suis ici au bout du monde, mais si vous y réfléchissez, je ne suis pas loin d’où vous êtes », a déclaré Holland. « Tout est lié, et cette glace qui semble si lointaine fait intrinsèquement partie de votre planète et de votre vie. »

La recherche est toujours en cours, de sorte que le scientifique ne peut pas prévoir quand exactement nous aurons le jour « fatidique » où le glacier pourra ou non cesser d’exister. Mais il estime déjà que certaines parties pourraient commencer à disparaître dans les cinq ou dix prochaines années.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !