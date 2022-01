Jalon : Tess Dépasse Les 5 000 détections D'exoplanètes Candidates

Depuis le début de la mission Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) en 2018, le satellite de chasse aux exoplanètes de la NASA a considérablement augmenté son catalogue. Ce vendredi (21), l’agence spatiale américaine a annoncé que la liste comptait déjà plus de 5 000 TOI (l’acronyme de « TESS Objects of Interest »).

Ces détections proviennent principalement de la Faint Star Search dirigée par Michelle Kunimoto, boursière postdoctorale du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Le nombre de candidates exoplanètes TESS a doublé en un an

« A cette époque l’année dernière, TESS a trouvé un peu plus de 2 400 TOI. Aujourd’hui, TESS a plus que doublé ce nombre – un énorme témoignage de la mission et de toutes les équipes qui parcourent les données pour de nouvelles planètes. « Je suis ravi d’en voir des milliers d’autres dans les années à venir. »

Actuellement en mission prolongée, TESS observe l’hémisphère nord et le plan de l’écliptique, y compris les régions du ciel précédemment observées par les missions Kepler et K2. Les TOI ajoutés fin décembre proviennent de la troisième année de la mission TESS, qui s’est déroulée de juillet 2020 à juin 2021.

« Avec les données de la première année de la mission prolongée, nous avons trouvé des dizaines de candidats supplémentaires pour les TOI identifiés au cours de la mission principale », a déclaré Katharine Hesse, responsable du TOI. « Je suis ravi de voir combien de systèmes multi-planètes nous pourrons trouver pendant le reste de la mission prolongée et les prochaines années avec TESS. » .

Il y a déjà 175 planètes confirmées

Trouver plus d’exoplanètes candidates et les ajouter au catalogue TOI n’est que la première étape. Dans les mois à venir, des astronomes du monde entier étudieront chacun de ces TOI pour confirmer qu’il s’agit bien de planètes. Ainsi, la liste des exoplanètes confirmées de la mission TESS (175, à ce jour) continuera de s’allonger.

TESS est une mission dirigée et exploitée par le MIT et gérée par le Goddard Space Flight Center, et a des partenaires tels que Northrop Grumman et le Center for Astrophysics de Harvard et Smithsonian, ainsi que plus d’une douzaine d’universités, d’instituts de recherche et d’observatoires dans le monde. .

