Un nouvel avion orbital pourrait révolutionner l’industrie des vols spatiaux privés

Un nouvel avion orbital privé est en cours de développement aux États-Unis. Conçu par la société basée à Washington Radian Aerospace, le véhicule pourrait représenter une étape importante dans l’histoire des vols spatiaux par des entreprises privées.

Illustration d’artiste de l’avion spatial Radian One, conçu par Radian Aerospace, en orbite. Image : Radian Aérospatiale

Ce mercredi (19), la société a annoncé la levée de 27,5 millions de dollars en capital d’amorçage – un modèle de financement destiné aux projets d’entreprise en phase de démarrage, en phase de conception et de développement, avant l’installation de l’entreprise.

Selon Radian Aerospace, l’argent aidera à développer le Radian One, un avion qui peut être utilisé pour des missions dans l’espace ainsi que des vols sur Terre. « Nous pensons qu’un accès généralisé à l’espace signifie des opportunités illimitées pour l’humanité », a déclaré le PDG et co-fondateur de la société, Richard Humphrey, dans un communiqué.

L’entreprise veut simplifier les vols spatiaux

« Au fil du temps, nous visons à rendre les voyages spatiaux presque aussi simples et pratiques que les voyages en avion », a déclaré Humphrey. « Nous ne nous concentrons pas sur le tourisme ; Nous nous consacrons à des missions qui améliorent la vie sur notre propre planète, telles que la recherche, la fabrication dans l’espace et l’observation de la Terre, ainsi qu’à de nouvelles missions critiques telles que la livraison mondiale rapide ici sur Terre.

D’après le site espace.com, Radian One est un véhicule ambitieux. Il a été conçu pour décoller et atterrir horizontalement sur une piste, contrairement aux anciennes navettes spatiales de la NASA qui, bien qu’atterrissant horizontalement, décollaient en position verticale, à l’aide de fusées.

Le nouveau vaisseau spatial sera entièrement réutilisable et capable de passer jusqu’à cinq jours en orbite, selon sa page de spécifications récemment révélée. Une pause rapide entre les missions fait également partie du plan : Radian a l’intention de réutiliser à terme les véhicules 48 heures après leur retour de l’espace.

L’avion pourra transporter des tonnes de fret n’importe où sur Terre en moins d’une heure

Selon l’entreprise, bien que le Radian One ait été spécialement conçu pour transporter des personnes et des marchandises vers et depuis l’orbite, il pourra également faire beaucoup de travail ici sur Terre, étant donné qu’il pourra livrer jusqu’à 2 270 kg. n’importe où sur la planète en moins d’une heure.

Radian n’a pas révélé beaucoup d’autres détails sur l’avion spatial – par exemple, sa taille, le nombre de passagers qu’il pourra transporter et quand il devrait commencer à voler sont toujours un mystère.

Les représentants de la société ont déclaré dans le communiqué de presse qu’ils avaient déjà signé des contrats de service de lancement avec diverses sociétés privées et agences gouvernementales, mais n’ont divulgué aucun de ces clients.

« Les opérations spatiales à la demande sont une économie en croissance, et je pense que la technologie de Radian peut fournir les opérations de taille appropriée et à cadence élevée que l’opportunité du marché montre », a déclaré Dylan Taylor, président et chef de la direction de Voyager Space et l’un des premiers investisseurs.

« Je fais confiance à l’équipe qui travaille chez Radian et j’ai hâte de les applaudir dans cet effort historique », a ajouté Taylor, qui a récemment volé dans l’espace suborbital à bord du véhicule New Shepard de Blue Origin.

