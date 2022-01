Olhar Espacial commentera le voyage de SpaceX

Olhar Espacial (21 ans) commentera ce vendredi le parcours de SpaceX, une entreprise qui « bouscule » le secteur aérospatial avec pour objectif de faire baisser le coût d’accès à l’espace et, à terme, de rendre possible la colonisation de Mars.

D’où vient-elle? Quel est le secret de votre réussite ? Quels sont vos plans pour l’avenir? Ce seront quelques-uns des sujets abordés au cours de l’émission, ainsi qu’une mise à jour sur l’état de l’astéroïde 2022 AE1, thème de l’émission de vendredi dernier (14). Il risquait d’entrer en collision avec notre planète en 2023, ce risque existe-t-il toujours ?

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant le vaisseau spatial Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) de la NASA est vue au coucher du soleil sur la rampe de lancement du Kennedy Space Center de la NASA en Floride, décembre Kowsky / NASA)



Présenté par Rafael Rigues, rédacteur en chef de Science et Espace chez Netcost-Security, et par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de Bramon — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, le Regard spatial est diffusé en direct, tous les vendredis, à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok.

