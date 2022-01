Ouverture d’une entreprise soutenue par Jeff Bezos pour « vaincre la mort »

Mercredi (19), Altos Labs, une société de technologie de reprogrammation biologique dédiée à la recherche anti-âge, basée dans la Silicon Valley, a été inaugurée. Parmi les investisseurs de la startup qui vise à « vaincre la mort », on trouve Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et de Blue Origin.

Start-up technologique de reprogrammation biologique dédiée à la recherche anti-âge, Altos Labs reçoit des investissements financiers de milliardaires comme Jeff Bezos. Image : Kotin –

Comme annoncé en septembre par Apparence numérique, en plus de Bezos, d’autres milliardaires sont intéressés à investir dans l’initiative, comme le russo-israélien Yuri Milner, fondateur de Digital Sky Technologies, une organisation de capital-risque et de capital-investissement qui investit principalement dans des sociétés Internet en phase de développement.

Ils rassemblent une équipe de scientifiques pour, en quelque sorte, aider à développer la « technologie de l’immortalité ».

Le projet a récemment recruté Hal Barron, ancien directeur scientifique du géant pharmaceutique GlaxoSmithKline, qui vient d’être choisi comme PDG d’Altos Lab. entreprise avec une mission de transformation pour inverser la maladie », a déclaré Barron dans un communiqué de presse de démarrage.

Les lauréats du prix Nobel de médecine s’engagent dans la lutte contre la mort

Barron rejoint une équipe de scientifiques chargée de «vaincre la mort», dont Shinya Yamanaka, lauréate du prix Nobel de médecine 2012 pour ses travaux sur la recherche sur les cellules souches, et Jennifer Doudna, co-lauréate du prix Nobel de chimie 2020 pour son rôle dans le développement de l’outil d’édition de gènes CRISPR.

En plus de l’équipe de scientifiques et de chercheurs renommés, la startup soutenue par Jeff Bezos a également révélé qu’elle avait obtenu plus de 3 milliards de dollars de financement au lancement.

Selon le journal britannique The Times, la reprogrammation biologique proposée par la startup est une méthode dédiée, essentiellement, au rajeunissement des cellules après leur maturation. En théorie, les cellules pourraient alors faire des choses comme réparer votre corps à mesure que vous vieillissez et même guérir des maladies liées à l’âge comme la démence.

Seul le temps nous dira si cette entreprise d’un milliard de dollars pourra réellement nous aider à rester jeunes pour toujours. Si cela ne fonctionne pas, au moins nous verrons que si tout l’argent du monde, avec une équipe de scientifiques réputés, ne peut pas vaincre la mort, peut-être que rien ne le fera.

