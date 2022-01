La NASA va lancer un satellite pour enquêter sur le minuscule astéroïde 2020 GE

Le programme Artemis de la NASA ne se contentera pas de ramener l’homme sur la Lune. L’agence spatiale américaine compte également utiliser la première mission du projet – prévue en 2025 – pour « faire un tour » vers le « Éclaireur d’astéroïdes géocroiseurs”, un petit satellite pour voyager et observer le tout aussi petit astéroïde 2020 GE.

Le GE 2020 mesure moins de 18 mètres (m). Il attire beaucoup l’attention de la NASA pour deux raisons : la première est qu’il est classé « NEA » (acronyme en anglais de « near-Earth asteroid »), et la seconde est que, lorsque le satellite arrive à destination, cela fera de la roche le plus petit objet jamais visité par un vaisseau spatial humain – nous n’avons jamais exploré d’astéroïdes de moins de 100 mètres auparavant.

Lire aussi

Le petit satellite Near-Earth Asteroid Scout, composé de voiles solaires autour d’un CubeSat, enquêtera sur l’astéroïde 2020 GE, en s’appuyant sur la première mission du programme Artemis (Image : NASA/Handout)

La mission elle-même sera relativement simple : le satellite de la NASA utilisera ses caméras pour observer la taille, la rotation, la forme et les propriétés de surface de 2020 GE. Dans le même temps, il examinera également attentivement autour de l’astéroïde, analysant les propriétés de toute poussière ou débris cosmique pouvant accompagner la roche spatiale.

La caméra du Near-Earth Asteroid Scouter est spécialement conçue pour ce type d’observation en profondeur : avec une résolution de quatre pouces par pixel, elle pourra déterminer, par exemple, si le 2020 GE est en configuration solide – s’il s’agit d’un seul rocher – ou s’il est composé de plusieurs petits rochers qui se sont réunis, comme une version plus petite de l’astéroïde plus connu Bennu.

« Grâce à la découverte de NEA par des observatoires à la surface de la Terre, plusieurs cibles ont été identifiées par le satellite – toutes dans un rayon de cinq à 30 mètres », a déclaré Julie Castillo-Rogez, chercheuse principale de la mission au Jet Propulsion Laboratory (JPL ) de la NASA en Californie. « 2020 GE représente une classe d’astéroïdes dont nous savons très peu de choses. »

Déterminer la nature d’un astéroïde si proche de nous est essentiel, du point de vue de la défense planétaire : il est facile de penser aux roches gigantesques que l’on voit approcher de loin (et qui apportent un potentiel cataclysmique d’extinction de masse, comme celle qui a mis fin aux dinosaures), mais les objets plus petits et plus proches constituent également un risque très inconfortable pour l’humanité.

Castillo-Rogez a cité l’exemple du météore de Tcheliabinsk, qui a frappé la ville russe du même nom en février 2013 – la roche est tombée d’un astéroïde d’environ 20 mètres de diamètre – et a créé une onde de choc qui a détruit des fenêtres dans toute la ville, blessant plus plus de 1 600 personnes.

Le Chelyabinsk Meteor est dans la même classe que le GE 2020, donc toute information précoce de celui-ci nous aidera, entre autres, à nous préparer correctement si le pire devait arriver.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !