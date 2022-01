« Rattrapage » dans l’espace : une ONG propose une mission pour atteindre le mystérieux « Oumuamua »

Depuis sa découverte en juillet 2017, l’objet interstellaire ‘Oumuamua a semé la confusion dans la communauté scientifique : à ce jour, on a pu déterminer qu’il venait de l’extérieur du système solaire. Mais nous ne savons toujours pas exactement « de quoi » il s’agit.

Une suggestion faite par l’ONG britannique Initiative pour les études interstellaires (IIS) veut changer cela : en gros, il voudrait mener un « jeu de tag » où l’on lancerait depuis la Terre un vaisseau spatial qui, après plusieurs trajets d’impulsion, atteindrait ‘Oumuamua dans environ 26 ans.

L’idée est scientifiquement fondée : en termes plus techniques, l’idée vise à utiliser une méthode déjà connue d’accélération planétaire, couramment utilisée par diverses agences spatiales. En résumé : le vaisseau spatial effectuerait deux passages sur l’orbite terrestre, utilisant notre rotation comme une poussée vers Vénus, où il effectuerait le même processus pour atteindre Jupiter, où il exécuterait la manœuvre une dernière fois, vers ‘Oumuamua.

Tout cela dans le but de recueillir plus d’informations sur l’objet étrange, qui, selon plusieurs théories, était autrefois considéré comme un agrégat de poussière cosmique (pensez à la poussière qui s’accumule aux pieds d’une table – uniquement à l’échelle cosmique), un iceberg d’hydrogène, un iceberg d’azote, une voile solaire extraterrestre et, plus récemment, un fragment de planète touché par une immense force gravitationnelle. Il y avait même ceux qui l’appelaient « un morceau d’un exo-Pluton », suggérant qu’une planète naine semblable à Pluton s’était déchirée à l’extérieur d’ici.

Le problème : chacune de ces théories – ou aucune d’entre elles – ne peut être prouvée que par l’observation directe. Et la meilleure façon de le faire est d’envoyer une sonde ou un autre type d’engin spatial à ‘Oumuamua, pour collecter des échantillons ou effectuer des observations à l’aide de différents instruments d’imagerie.

« Nous savons maintenant qu’une telle mission est réalisable, du moins en principe », a déclaré Adam Hibberd, un développeur de logiciels qui a effectué des simulations d’une telle mission. « Le gain scientifique possible serait énorme et pourrait fondamentalement modifier notre compréhension de notre place dans l’univers. »

IIS a émis un papier de considérations scientifiques sur la possibilité d’une telle mission. Le matériel a été publié dans Portail de recherche en état de pré-évaluation.

