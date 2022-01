SpaceX retarde le retour de Crew Dragon au 1/22 en raison du mauvais temps

SpaceX a envoyé un vaisseau spatial Crew Dragon à la Station spatiale internationale (ISS) pour livrer des fournitures aux astronautes résidant dans la structure, mais a finalement été contraint de retarder le retour du véhicule sur Terre en raison du mauvais temps. Maintenant, SpaceX a programmé le retour du vaisseau spatial pour samedi prochain (22).

Après la livraison du matériel, les cosmonautes Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov, de Roscosmos, ont effectué une sortie dans l’espace d’un peu plus de sept heures, où ils ont installé une partie des ressources emportées par le vaisseau spatial SpaceX. Un jour plus tard (20), Kayla Barron et Thomas Marshburn (NASA) ont chargé le vaisseau spatial de plusieurs expériences biologiques à emmener sur Terre.

