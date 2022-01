Des Brésiliens enregistrent un astéroïde passant près de la Terre

Un autre enregistrement intéressant a été réalisé par Cristóvão Jacques, de l’Observatoire SONEAR à Oliveira, Minas Gerais. Les images de l’astéroïde ont été capturées lors d’une diffusion en direct sur la chaîne AstroNEOS. Ils ont été séquencés dans une animation, qui montre l’astéroïde centré et passant rapidement devant les étoiles.

Astéroïde 7482 enregistré depuis Oliveira, MG

Image :: SONEAR/AstroNEOS/Cstóvão Jacques

Les images SONEAR et ROCG ont été enregistrées en noir et blanc. Les deux observatoires amateurs font partie du programme de recherche d’astéroïdes géocroiseurs et les caméras noir et blanc sont plus sensibles, idéales pour ce type d’opération.

L’enregistrement SONEAR est également inversé en couleur (c’est pourquoi les étoiles et l’astéroïde apparaissent en noir). Il s’agit d’une technique utilisée pour faciliter la perception d’objets plus faibles et aide également à identifier le coma des comètes qui finissent par traverser le champ de vision de la caméra.

Sûr, mais pas tellement

Malgré cette rencontre, à près de 2 millions de kilomètres, étant la plus proche que 7482 devrait venir de notre planète dans les 200 prochaines années, nous devons être très attentifs à cet astéroïde. En effet, dans son orbite autour du Soleil, il ne passe qu’à 80 000 kilomètres de la Terre.

C’est toujours une distance de sécurité, mais comme les astéroïdes sont soumis à des perturbations gravitationnelles et à d’autres effets non gravitationnels qui peuvent interférer avec leur trajectoire, il est nécessaire de la surveiller à tout moment, afin que nous puissions rapidement percevoir tout changement dans leur orbite qui pourrait poser un risque plus grave d’impact avec notre planète.

