Une tempête oblige la NASA à retarder le vol d’Ingenuity vers Mars

Le mini-hélicoptère Ingenuity ne devrait voler à nouveau que dimanche prochain (23), après un retard de 18 jours par rapport au plan initial grâce à une tempête qui a soulevé de nombreuses particules dans l’atmosphère de Mars, selon un communiqué de la NASA.

Selon l’agence spatiale américaine, le petit véhicule volant était censé avoir redécollé le 5/1, mais quelques heures après le début de l’année, la tempête susmentionnée a entraîné trop de particules dans l’atmosphère, empêchant ainsi la lumière du soleil d’atteindre l’intensité du vaisseau spatial à la surface de la planète rouge.

Dans une lecture prise par des instruments d’analyse de sonde dans l’atmosphère, la NASA a vu que la position d’Ingenuity (cercle blanc) était éclipsée par des particules de tempête qui se sont produites sur Mars (Image : NASA/Handout)

Le problème est que Ingenuity et le rover Perseverance, qu’il accompagne, sont alimentés par des panneaux solaires qui les font fonctionner en stockant l’énergie de notre étoile. Sans elle, ou même « moins », les véhicules cesseraient de fonctionner.

Et ce n’est pas le seul incident : « La poussière atmosphérique est chauffée par la lumière du soleil et réchauffe l’atmosphère, ce qui entraîne une réduction de la densité de l’air déjà mince à travers lequel Ingenuity doit voler », ont déclaré Jonathan Bapst et Michael Mischna de l’équipe météorologique de la NASA pour le exploration de Mars.

L’effet de densité réduite, cependant, est resté même après le passage du « majeur » de la tempête. Bapst et Mischna disent que les instruments analytiques ont indiqué une réduction de 7% par rapport aux niveaux d’avant les intempéries. « Cette réduction place la densité moyenne en dessous de la limite minimale de vol en toute sécurité et entraînerait des risques inutiles pour le véhicule. »

Maintenant que les effets sont revenus à la normale, la NASA a prévu dimanche prochain d’effectuer le vol, qui devrait durer 100 secondes et sortira Ingenuity de la région montagneuse connue sous le nom de « Southern Séítah Basin ».

Cependant, il est très probable que la situation se reproduise dans un avenir proche : selon la NASA, l’automne martien arrive, et cela marque le début de ce que l’agence appelle la « saison de la poussière », qui dure toute la période jusqu’au fin de l’année Hiver. C’est à cette époque, par exemple, que la météo sur Mars a effectivement « tué » le rover Opportunity en 2018 – une tempête aux proportions planétaires a forcé le rover en mode hibernation. Après le survol, la NASA a tenté de le réactiver, mais une défaillance catastrophique probable du système l’a empêché de répondre à un an de tentatives de signalisation par l’agence.

« Des événements futurs au cours de la saison de la poussière sont attendus [pela equipe] et ont le potentiel de devenir des tempêtes à l’échelle mondiale, comme celles observées en 2018, 2007 et 2001. « Nous continuerons à faire preuve de diligence dans nos efforts pour continuer à faire voler Ingenuity en toute sécurité dans un avenir prévisible. »

