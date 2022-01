Voir les photos du nuage de cendres du volcan Tonga prises par un astronaute dans l’espace

Samedi dernier (15), le volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga-Ha’apai, qui se trouve dans une région de l’océan Pacifique appartenant au royaume polynésien des Tonga, est entré en éruption, formant d’épais nuages ​​de cendres qui ont pris une ampleur incroyablement étendue. Des images satellites ont capturé la violence de l’explosion et ont été relayées par la presse mondiale ces derniers jours.

Un astronaute sur l’ISS capture un nuage de cendres du volcan Tonga. Image : Kayla Barron – NASA

Cependant, ce ne sont pas seulement les observatoires en orbite autour de la Terre qui ont fait des enregistrements impressionnants de l’événement directement depuis l’espace. Des astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) ont été témoins de l’explosion, qui aurait été plus puissante que 500 bombes atomiques comme celle larguée par les États-Unis sur Hiroshima en 1945.

Kayla Barron, une astronaute de la NASA, a pris quatre photos des cendres volcaniques soulevées par l’explosion, qui a atteint jusqu’à 39 kilomètres d’altitude. Les images ont été capturées lors du passage de l’ISS au-dessus de la Nouvelle-Zélande, à environ 2 000 km au sud du volcan, dimanche (16).

Sur les images, il est possible de voir le ciel assombri au-dessus de la Terre, dominé par d’épais panaches de cendres volcaniques. « Les cendres de l’éruption volcanique sous-marine de samedi dans la nation lointaine du Pacifique, les Tonga, sont entrées à des milliers de mètres dans l’atmosphère et étaient visibles depuis l’ISS. Lors d’un survol au-dessus de la Nouvelle-Zélande dimanche, Kayla Barron a ouvert sa fenêtre et a vu les effets de l’éruption », lit-on dans un tweet posté sur le compte officiel de l’astronaute de la NASA, partageant les photos.