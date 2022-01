Récif corallien rare et vierge découvert au large de Tahiti

Dans les eaux du Pacifique Sud, des scientifiques ont identifié une rare étendue de corail vierge en forme de rose au large de Tahiti. Selon les biologistes marins impliqués dans la découverte, le récif est l’un des plus grands trouvés à de telles profondeurs et ne semble pas affecté par le changement climatique ou les activités humaines.

Cette photo montre une rare étendue de corail vierge en forme de rose dans les eaux au large de Tahiti, en Polynésie française. Image : Alexis Rosenfeld via AP

Selon la chercheuse Laetitia Hédouin, du Centre national de la recherche scientifique de Polynésie française, les coraux ont été aperçus pour la première fois lors de plongées récréatives, quelques mois avant qu’ils ne fassent l’objet d’études. « Quand je suis allé là-bas pour la première fois, j’ai pensé: » Wow, nous devons étudier ce récif. Il y a quelque chose de spécial dans ce récif’ ».

Elle dit que ce qui l’a le plus impressionnée, c’est que les coraux semblaient en bonne santé et n’étaient pas affectés par un événement de blanchiment en 2019. Bien qu’ils ressemblent à des plantes, les coraux sont de minuscules animaux qui poussent et forment des récifs dans les océans du monde entier.

Un récif corallien récemment découvert vit dans des eaux relativement peu profondes

Partout dans le monde, les récifs coralliens sont affectés par les activités de pêche et la pollution. Le changement climatique nuit également aux coraux délicats – y compris ceux des zones entourant le récif nouvellement découvert – avec un blanchissement sévère causé par des eaux plus chaudes.

Entre 2009 et 2018, 14% des coraux du monde ont été tués, selon un rapport de 2020 du Global Coral Reef Monitoring Project.

Des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique de Polynésie française étudient les coraux au large de Tahiti. On pense que le récif est l’un des plus grands trouvés à de telles profondeurs. Image : Alexis Rosenfeld via AP

S’étendant sur 3 km, le récif nouvellement découvert a été étudié à la fin de l’année dernière lors d’une expédition de plongée soutenue par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Contrairement à la plupart des coraux cartographiés dans le monde, qui se trouvent dans des eaux relativement peu profondes, celui-ci était plus profond – situé entre 35 et 70 mètres.

Explorer de telles profondeurs représentait un défi : plus un plongeur est immergé profondément, moins il peut passer de temps en toute sécurité à chaque profondeur. Le groupe était équipé de réservoirs spéciaux et a effectué 200 heures de plongée pour étudier le récif, prendre des photos, prendre des mesures et collecter des échantillons de corail.

De nouvelles recherches doivent être faites

Selon Mark Eakin, océanographe à la National Oceanic and Atmospheric Administration, le récif se trouve à un endroit où la plupart des chercheurs n’ont pas passé beaucoup de temps. « Nous verrons plus de ces découvertes au fur et à mesure que la technologie sera appliquée à ces endroits », a déclaré Eakin. « Nous pourrions en trouver de plus gros quelque part, mais je pense que ce sera toujours un récif inhabituel. »

La récente éruption volcanique aux Tonga qui a déclenché des vagues de tsunami à travers le Pacifique n’a pas non plus affecté le récif au large de Tahiti, selon Hédouin, qui espère que la recherche pourra aider les experts à comprendre à quel point le récif a été résistant au changement climatique et aux pressions humaines, et quel rôle ces coraux plus profonds jouent dans l’écosystème océanique. Selon Hédouin, d’autres plongées sont prévues dans les mois à venir.

« Nous savons très peu de choses sur l’océan, et il reste encore beaucoup à enregistrer, il faut donc le mesurer », a déclaré Julian Barbière, responsable de la politique marine et de la coordination régionale à l’UNESCO.

