Sol « collant »: la Chine publie de nouvelles découvertes sur la face cachée de la Lune

Depuis qu’il a atteint la face cachée de la Lune en janvier 2019, le rover chinois Yutu-2 a fait des découvertes intéressantes sur la face cachée de notre satellite naturel, dans ce qui est déjà la plus longue mission de surface lunaire de l’histoire. . La nouveauté maintenant est qu’il a détecté que le solo « de ces groupes » est étonnamment « collant ».

Selon un article publié cette semaine par l’équipe responsable du rover chinois dans la revue scientifique Robotique scientifique, le régolithe lunaire – le sol, essentiellement – de la face cachée de la Lune, qui s’éloigne toujours de la Terre, est plus adhérent que le sol du côté presque visible.

Selon des chercheurs opérant le rover chinois Yutu-2, la face cachée de la Lune a un sol beaucoup plus argileux que la face cachée. Image : Yéti pointillé –

De l’argile de l’autre côté de la lune collée aux roues du rover

L’équipe a remarqué des morceaux de sol lunaire collés aux roues du rover – probablement parce que la surface de l’autre côté « ressemble à du sable sec et de l’argile sur Terre », selon l’article.

De plus, les chercheurs ont également découvert que l’autre côté avait de nombreux cratères relativement petits. Le rapport s’appuie sur des données recueillies dans 88 cratères, dont 57 mesurent moins de 10 m de diamètre et deux mesurent environ 60 m de diamètre.

Selon les recherches, la face cachée de la Lune a beaucoup plus de cratères que la face visible et la face proche. Les scientifiques pensent que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait que la Terre aide à protéger la surface lunaire de certains impacts. De plus, la face proche, selon la nouvelle étude, semble avoir eu beaucoup plus d’activité volcanique dans son passé.

Yutu-2 fait partie de la mission Chang’e-4, la première à atterrir sur la face cachée de la Lune. Les objectifs de la mission sont d’étudier la composition des roches basaltiques de ce sol et de comparer ces roches volcaniques avec celles de la face cachée. côté de la Lune Depuis son atterrissage, le rover a parcouru environ 1 005 m, analysant la géologie locale.

