InSight: la sonde Mars de la NASA reprend ses opérations après une tempête de sable

Le vaisseau spatial Insight, qui étudie la géologie de Mars depuis un peu plus de trois ans, est sorti du mode sans échec dans lequel il a été mis il y a quelques jours en raison d’une tempête de sable imminente.

Selon le compte Twitter officiel de la mission, « Le ciel semble s’ouvrir, donc je ne suis plus en mode sans échec et je reviens à des opérations plus normales. J’attendrai de commencer à faire plus de science une fois que je saurai combien d’énergie je peux m’attendre à générer une fois la tempête passée.