L’horloge de l’apocalypse s’arrête, mais ce n’est pas bon : il reste 100 secondes avant la « fin du monde »

Le Bulletin of the Atomic Scientists a rapporté que l’horloge de l’Apocalypse, l’horloge de la fin du monde, est bloquée à 100 secondes à partir de minuit. Qu’est-ce que ça veut dire.

Cette année, les scientifiques du Bulletin of the Atomic Scientists ont décidé de ne pas bouger les aiguilles de l’horloge de l’Apocalypse, la Doomsday Clock, qui depuis 1947 marque à quel point nous sommes proches de l’autodestruction, de la fin de notre civilisation. Depuis que la pandémie de COVID-19 a éclaté, l’horloge est restée fixée à 100 secondes à partir de minuit, ce qui représente symboliquement le temps X, celui qui déterminera notre défaite. Si à l’origine il faisait essentiellement référence à l’holocauste nucléaire – ce n’est pas un hasard si le groupe est né de scientifiques impliqués dans le Manhattan Project, le programme de recherche sur les bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale -, aujourd’hui l’Apocalypse peut aussi être déclenchée par autres événements potentiellement catastrophiques. Pour influencer les aiguilles de l’horloge symbolique, il n’y a donc pas que des tensions géopolitiques, mais aussi des changements climatiques, une désinformation rampante et des avancées technologiques qui peuvent s’avérer contre-productives, comme les intelligences artificielles rebelles. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils décidé de laisser les aiguilles à 100 secondes de l’apocalypse encore cette année ?

Dans un communiqué de presse, des membres du Bulletin of the Atomic Scientists, dont des scientifiques distingués et 11 lauréats du prix Nobel, soulignent que rester à 100 secondes à minuit est tout sauf bon. D’abord parce que nous n’avons jamais été aussi proches du temps X que par le passé. La décision de ne pas avancer l’horloge « ne suggère en aucun cas que la situation sécuritaire internationale s’est stabilisée », écrivent les experts. « Au contraire – poursuivent-ils – l’Horloge reste la plus proche de l’apocalypse qui met fin à la civilisation car le monde reste bloqué dans un moment extrêmement dangereux ». « Cent secondes moins minuit reflète le jugement du Conseil selon lequel nous sommes coincés dans une période dangereuse, qui n’apporte ni stabilité ni sécurité. Les développements positifs en 2021 n’ont pas été en mesure de contrer les tendances négatives à long terme « , a déclaré le professeur Sharon Squassoni, coprésidente du Conseil des sciences et de la sécurité (SASB) du Bulletin of the Atomic Scientists, ainsi que conférencière à l’Institut pour la politique scientifique et technologique internationale de l’Université George Washington.

La référence n’est pas seulement à la pandémie de COVID-19, qui a eu et a des conséquences sanitaires, sociales et économiques comparables à celles d’une grande guerre mondiale, mais aussi à l’inaction contre le changement climatique – comme en témoignent les résultats décevants de la COP26. -, la pensée antiscientifique rampante et les tensions géopolitiques internationales entre les trois principales superpuissances, à savoir la Chine, la Russie et les États-Unis. Le déploiement de troupes russes près de l’Ukraine ; les essais nucléaires menés par la Corée du Nord ; la situation délicate à Taïwan et Hong Kong ; le développement de missiles hypersoniques ; essai d’armes antisatellites; les tentatives ratées d’un accord nucléaire entre les États-Unis et l’Iran. Autant de facteurs qui poussent les aiguilles de l’horloge de la fin du monde vers le minuit symbolique. Mais l’année dernière, il y avait aussi des aspects positifs qui ont permis de ne pas les faire bondir plus en avant. Il s’agit notamment de la réintégration des États-Unis dans les accords sur le climat, de la prolongation de l’accord de contrôle des armements « New START » entre les États-Unis et la Russie et de l’élection de Biden qui a anéanti la désinformation institutionnalisée de Trump, etc.

Les scientifiques se souviennent que l’horloge de l’Apocalypse n’est pas seulement un symbole de danger, mais aussi d’espoir, des actions que nous pouvons entreprendre pour faire reculer ces aiguilles. Parmi les avis du Bulletin of the Atomic Scientists sont cités des accords plus ambitieux sur les armes nucléaires entre la Russie et les États-Unis ; des politiques concrètes sur l’abandon des combustibles fossiles et des incitations aux énergies renouvelables ; de meilleurs programmes de prévention et de dépistage des zoonoses (maladies transmises par les animaux et les humains) à développer en collaboration avec l’OMS ; le retour de la Russie au Conseil OTAN-Russie ; le soutien économique des pays riches aux moins fortunés ; de nouvelles stratégies pour lutter contre la désinformation et plus encore. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons nous éloigner de notre apocalypse.